Darren Cahill, unul dintre foștii antrenori de tenis ai Simonei Halep, a urmărit atent „meciul” ei împotriva neadevărului. În opinia sa, jucătoarea de tenis a trăit 18 luni consecutive de tortură. Întotdeauna a avut încredere în ea. A știut mereu că ea nu ar fi luat niciodată în mod deliberat sau cu bună știință ceva interzis. Este foarte mândru de modul în care s-a descurcat și de felul în care s-a purtat în acele luni. De abia așteaptă s-o vadă la Miami Open.

Simona Halep a relatat recent un moment uimitor din viața sa: atunci când a fost abandonată de una dintre cele mai importante figuri din cariera sa. Singurul bărbat care a părăsit-o vreodată a fost antrenorul de tenis Darren Cahill.

„S-a întâmplat în anul 2017, atunci când lucram cu Darren Cahill, un antrenor și un om grozav în același timp. Vreau să vorbesc despre acest moment care a fost crucial pentru mine. M-am comportat foarte urât la un turneu și până atunci nu acceptam că am nevoie de o persoană care să mă ajute să îmi țin în frâu aceste emoții.

La acel meci de la Miami am făcut lucruri urâte pe teren. Am fost foarte negativă cu mine însămi. Așa că el m-a părăsit, ca antrenor, și mi-a spus că dacă nu primesc ajutor de la această persoană, nu mă va mai antrena. Pentru mine a fost uriaș în acel moment și încă este, chiar dacă nu mai lucrăm împreună!

A doua zi am sunat acea persoană și am început să lucrez cu ea. În două luni, a fost un record, am reușit să mă schimb, iar Darren a decis să se întoarcă. Acel șoc de a sta fără Darren, antrenorul în care aveam încredere, m-a ajutat să fac cel mai important pas în carieră”, a dezvăluit ea într-un interviu acordat pentru TopCourt.