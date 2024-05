Decizia pe care Simona Halep o așteaptă în 2024. Altceva nu mai speră acum: Ar însemna mult

SURSA FOTO: Instagram, Simona Halep

Simona Halep mai are o șansă! Soarele ar putea străluci curând pe strada ei, spre bucuria ei și a admiratorilor ei. Ce șanse are jucătoarea de tenis să participe la Jocurile Olimpice din acest an?