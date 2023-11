Simona Halep revine în tenis? Horia Tecău, căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Billie Jean King, a spus ce s-ar întâmpla dacă mâine, constănțeanca s-ar întoarce pe teren.

Fostul tenismen a spus că Simonei Halep nu i-ar fi foarte greu să revină, întrucât are capacitatea de a memora execuții foarte repede.

„Și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova și al altor jucătoare. S-a dus într-o bulă și a fost bine, dar îmi pare rău că n-am prins să îi fiu căpitan la Fed Cup.

La cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum. Și mâine dacă revine, ea are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a memora execuții foarte repede”, a explicat el pentru sport.ro.