UPDATE:

2-0 pentru Halep după un serviciu excelent.

Halep face break în debutul partidei. 1-0 pentru Halep.

Partida a început.

Știre inițială.

Simona Halep (29 de ani, locul 2 WTA) îşi continuă astăzi parcursul început excelent la Australian Open. Românca o întâlneşte miercuri la Melbourne pe o altă favorită a publicului, australianca de origine croată Ajla Tomljanovic (27 de ani, locul 72 WTA).

Simona Halep este marea favorită în meciul cu Tomljanovic

Partida dintre numărul 2 mondial şi jucătoarea din Australia va avea loc pe arena Margaret Court.

Simona Halep şi Ajla Tomljanovic s-au mai întâlnit până acum de trei ori în confruntări directe, toate meciurile fiind până acum câştigate de româncă, plus un meci de Fed Cup în 2010, câştigat tot de Halep.

Cincinnati în 2018: Simona Halep – Ajla Tomljanovic 4-6, 6-3, 6-3

Roland Garros în 2019: Simona Halep – Ajla Tomljanovic 6-2, 3-6, 6-1

Adelaide în 2020: Simona Halep – Ajla Tomljanovic 6-4, 7-5

Născută în Croaţia, la Zagreb, Tomljanovic reprezintă acum Australia şi impresionează prin statura sa, având 1,80 metri înălţime. Jucătoarea nu a reuşit până acum să câştige niciun turneu de simplu în cariera sa, iar cea mai bună clasare a avut-o în luna aprilie 2019, când a atins locul 39 în clasamentul WTA.

Ce au declarat cele două jucătoare înainte de meci?

“Mă simt bine fizic. Îmi va fi, cu siguranță, greu în următorul meci, e complicat să joc împotriva adversarelor care lovesc foarte puternic, dar trebuie să fiu puternic pe picioare și să mă concentrez pe jocul meu”, a declarat Simona Halep după victoria din turul întâi împotriva lui Lizette Cabrera, o altă jucătoare din Australia.

“Nu e niciodată ușor să joci împotriva unui cap de serie. Am jucat cu Simona de câteva ori, dar nu am învins-o niciodată. Dar întotdeauna au fost meciuri echilibrate. Simt că, dacă voi urma planul meu de joc, am o șansă să câștig. Tenisul este imprevizibil. Nu am nimic de pierdut.

În ultimul meci cu ea (turneul de la Adelaide în 2020 – n.red.), am stat prea departe de teren și m-am trezit târziu. Am fost aproape să o înving la Cincinnati, acel meci încă mă bântuie. Am condus cu 3-0 în decisiv. E vorba despre cum gestionezi finalurile de meci, de a-ți impune jocul în momentele cheie, lucruri pe care Simona Halep reușește să le facă, de aceea se află în top de atât de mult timp”, a spus Ajla Tomljanovic după propria victorie din turul întâi.

Victorie fabuloasă pentru Sorana Cîrstea la Australian Open

După un meci care a durat mai bine de două ore, Sorana Cîrstea (68 WTA) a reuşit să o învingă pe cehoaica Petra Kvitova (8 WTA). Românca s-a impus cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1.

Petra Kvitova este o jucătoare cu o cariera impresionantă, având la activ 27 de titluri câştigate în proba de simplu şi 2 titluri de Grand Slam, ambele la Wimbledon.

Sorana Cîrstea a izbutit pe parcursul partidei 17 lovituri direct câștigtoare, cu patru mai puțin decât Kvitova și a reușit să contracareze jocul complex al sportivei care o conducea la meciurile directe înaintea acestei partide cu 5-2, relatează Digisport.

Cîrstea a avut un joc solid și și-a ridicat nivelul mental după fiecare punct câștigat, iar schimburile intense au uzat-o și fizic, și psihic pe Kvitova, care comis 44 de erori neforțate, față de cele 30 ale româncei.

Sorana și-a asigurat un cec de 165.000 de dolari după succesul din turul al doilea. Succesul e cu atât mai important, cu cât românca a făcut parte din grupul jucătorilor obligați să stea 14 zile în izolare în Melbourne.