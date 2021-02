Sorana, final de drum la Melbourne

Sorana Cîrstea a fost învinsă, la Melbourne, cu scorul de 6-3, 6-1. Românca a ajuns în sferturile de finală ale turneului Grampians Trophy (WTA 500), dotat cu premii totale de 235.820 dolari.

Cîrstea (30 ani, 72 WTA) a avut probleme la serviciu și a fost învinsă după 61 de minute. Pentru prestația sa, Sorana Cîrstea va primi un cec de 8.770 de dolari şi 100 de puncte WTA.

Înfrângere dureroasă pentru Simona Halep

Vineri, Simona Halep a suferit și ea o înfrângere dureroasă, la propriu. Sportiva a acuzat dureri de spate și a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-2, 6-1, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 33 WTA şi cap de serie numărul 9, în sferturile de finală ale Gippsland Trophy.

Se pare că are dureri în zona lombară din cauza aerului condiţionat.

Simona a declarat, sâmbătă, că se descurcă cu această problemă și că astăzi se simte mai bine. Mai mult, este nerăbdătoare să participe la Australian Open.

“Mă bucur să fiu aici, abia aştept să joc la Australian Open şi sper să joc cel mai bun tenis al meu. Ieri mi-a fost greu puţin din cauza aerului condiţionat, am simţit dureri în zona lombară, iar muşchiul a fost puţin blocat, dar am urmat un tratament azi-noapte şi azi de dimineaţă şi mă simt mai bine acum. Nu e nimic periculos, m-am obişnuit deja cu durerea pentru că se întâmplă când îmi este frig. Am avut aceeaşi durere anul trecut la Roland Garros pentru că este frig afară, aşa că nu sunt foarte îngrijorată, dar am grijă de această durere”, a declarat Halep.

Horia Tecău, învins la dublu

Tenismanul român şi brazilianul Marcelo Melo au fost învinşi de cuplul Ariel Behar (Uruguay)/Gonzalo Escobar (Ecuador) cu 7-6 (4), 6-3, sâmbătă, în sferturile de finală ale probei de dublu la turneul Murray River Open (ATP), de la Melbourne, dotat cu premii totale de 320.775 dolari.

Cei doi vor fi recompensați cu un cec de 3.360 dolari şi 45 de puncte ATP la dublu.