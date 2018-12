Simona Halep, recompensată din nou! A intrat în istorie! WTA a făcut marele anunț!

Simona Halep a câştigat concursul pentru lovitura anului, în ancheta efectuată de WTA, pentru cea din meciul din luna martie cu Agnieszka Radwanska, din turul al treilea al Miami Open. La începutul setului decisiv cu Radwanska, jucătoarea româncă a condus cu 1-0, după o „contrascurtă” de efect, ea trimiţând mingea în terenul adversarei sub un unghi foarte deschis din apropierea fileului. Locul doi preferat de fani a fost ocupat de lovitura reuşită de Agnieszka Radwanska, urmată de Su-Wei Hsieh şi Ons Jabeur. Halep a obţinut 48 la sută din voturile fanilor, Radwanska - 31 la sută, Hsieh- 11 la sută, iar Jabeur - 10 la sută.

Românca a fost desemnată "Campioana Mondială" a anului 2018 de Federaţia Internaţională de Tenis. "Este o onoare imensă să fiu numită «Campioană Mondială» de Federaţia Internaţională de Tenis. Am avut un an incredibil. Am obţinut primul titlu de Mare Șlem din carieră la Roland Garros şi am terminat în fruntea ierarhiei WTA.Este special să primesc recunoştinţa Federaţiei. Asta mă motivează să muncesc şi mai mult, să nu mă opresc aici", a declarat Halep pentru ITF.