Simona Halep a fost destul de discretă cu viaţa sa privată după divorţul de Toni Iuruc. Totuși, aceasta a postat câteva fotografii pe rețelele sociale. Fanii ei au fost surprinși când au văzut că într-una din ele apare alături de un tânăr.

Bărbatul din imagine pare a fi Arnaud Restifo, fostul sparring-partener al sportivei, potrivit ProSport. Despre acesta se spunea că ar avea o relație de dragoste cu românca. Arnaud Restifo este pasionat de chitară, rezident în SUA, la San Diego.

Arnaud Restifo este licențiat în management sportiv și științe sociale. Originar din Nisa, Franța, unde a fost legitimat la Tennis Club de Falicon, Arnaud Restifo are un frate, Maxime, antrenor de tenis pregătit de Jean Francois Bachelot, fostul colaborator al lui Victor Hănescu de la Academia Mouratoglou.

Amintim că Simona Halep a dezmințit zilele trecute faptul că ar avea o relație cu Joao Monteiro, un alt francez. Acesta a fost văzut în compania ei la Festivalul Nostalgia.

Anterior, Simona Halep a vorbit despre prăbușirea în ierarhia Women’s Tennis Association (WTA). Potrivit sportivei, căderea a fost o lovitură grea, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional.

„Contează mental și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament e o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. Va fi ceva nou, ceva dureros”, a spus Simona Halep, conform Eurosport.