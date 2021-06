Simona Halep are parte de o veste foarte bună. Firma deținută de familia sa a avut în 2020 un profit de aproximativ un milion de euro.

Totuși, în plan sportiv, Halep și-a exprimat tristețea că nu poate evolua la Roland Garros, turneul său preferat de mare șlem.

Simona Halep are parte de o veste foarte bună. Afacerile imobiliare dau roade

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA), care a efectuat sâmbătă primul antrenament normal, după o pauză de aproape o lună, cauzată de accidentarea la gambă suferită la Roma, în meciul cu Angelique Kerber, are parte de vești extraordinare pe plan financiar.

Sportiva din Constanța, care a câștigat până acum din tenis peste 35 de milioane de euro, a investit o parte din bani și în afaceri imobiliare.

Iar ”roadele” au apărut și din acest domeniu al afacerilor.

Aproximativ un milion de euro a obținut firma deținută de familia sportivei din Constanța, o sumă importantă în raport cu perioada în care a fost realizată, 2020, an zguduit de criza de COVID-19.

Potrivit datelor publicate de către cei de la Ministerul de Finanțe, firma a obținut un profit în valoare de 1,65 milioane de lei, dar cifra de afaceri a fost de 4, 56 milioane de lei, adică 900.000 de euro.

Mesaj emoționat pe Instagram

Sportiva din România, care lipsește de la Roland Garros din cauza problemelor medicale, a postat pe contul personal de Instagram un material video de la ședința de pregătire, în descrierea căruia a scris un mesaj emoționant, potrivit digisport.ro.

”Primele mele lovituri după trei săptămâni și jumătate. Simt că perioada de absență a fost chiar mai mare, mi-a lipsit foarte mult să joc. Însă perioada asta a fost bună pentru că am simțit ce simt cu adevărat pentru tenis și ce sentimente am atunci când nu pot juca.

Iubesc acest sport, acum înțeleg de ce am trăit pentru tenis atât de mulți ani și de ce m-am simțit atât de bine să fiu sportiv profesionist la cel mai înalt nivel. Firesc, nu e ușor să fii acolo, obosești din toate punctele de vedere. Acum am realizat cât de puternică am fost.

Când te accidentezi înaintea turneului tău preferat (n.r. Roland Garros), unde ai jucat cel mai bun tenisul al tău și unde ai participat 10 ani consecutivi, te cuprinde o tristețe și nu poți să nu întrebi ‘de ce mi se întâmplă mie asta?’.”, a scris Halep pe internet.