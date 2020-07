Potrivit directorului de la Roland Garros, Guy Forget, competiția se va disputa între 27 septembrie și 11 octombrie. La Openul Franței vor fi permiși și spectatorii în tribune, într-o capacitate de 50-60%.

„Cu toții ne uităm la fotbal în aceste zile la televizor. Este ceva minunat, dar parcă lipsește ceva fără public. Noi lucrăm la un plan pentru a ne asigura că vom aduce spectatorii în tribune. Din fericire, lucrurile sunt ceva mai flexibile în Franța”, a afirmat Guy Forget, conform Punto de Break.

Spre deosebire de US Open, unde calificările au fost anulate, la Roland Garros totul va decurge în mod normal. Astfel, jucătorii din calificări vor lupta pentru cele 16 locuri disponibile pentru bărbați și cele 12 pentru femei.

Deocamdată premiile de la Roland Garros 2020 nu au fost încă anunțate, dar presa internațională scrie despre posibilitatea ca acestea să fie micșorate față de ediția precedentă.

Ediția de anul trecut a fost câștigată de Ashleigh Barty în proba feminină și de Rafael Nadal în cea masculină.

Pentru turneul din 2020, vestea bună este că bookmakerii 888sport – una din cele mai mari companii de pe piața internațională a jocurilor de noroc – îi acordă Simonei Halep prima șansă la trofeu, având cota 5.50. Românca este urmată în top de actualul număr 1 mondial Ashleigh Barty (cota 9.00) și de canadianca Bianca Andreescu (cota 11.00).

Dintre toate turneele de Grand Slam, Roland Garros este cel la care Simona Halep se simte cel mai bine. Aici a câștigat primul său Grand Slam din carieră, în 2018, după o finală cu americanca Sloane Stephens. Tot la Roland Garros mai are alte două finale pierdute, cu Maria Sharapova în 2014 și Jelena Ostapenko în 2017. Anul trecut, Simona a fost învinsă în sferturile de finală de tânăra Amanda Anisimova. În total, Simona are 28 de victorii și 9 înfrângeri la Roland Garros, procentajul succeselor fiind de 76%. La Wimbledon, Simona are un procentaj al victoriilor de 75% (24 victorii și 8 înfrângeri), la Australian Open de 71% (24 victorii și 10 înfrângeri), iar la US Open de doar 63% (17 victorii și 10 înfrângeri).

A doua favorită de la Roland Garros 2020 este Ashleigh Barty. Australianca a câștigat ediția de anul trecut după o finală cu Marketa Vondrousova. Trebuie spus că, până la titlul de anul trecut, Barty a mai fost prezentă doar de 2 ori în turul 2 de la Roland Garros, iar de alte trei ori a fost eliminată în runda inaugurală. Totuși, sfertul de finală făcut la Australian Open 2019 o anunța pe Barty ca una dintre favoritele la câștigarea competiției. În total, Barty are 9 victorii și 5 înfrângeri la Roland Garros, șapte dintre ele fiind reușite anul trecut. În acest moment, Barty este lidera clasamentului WTA, cu un avans uriaș față de Simona Halep, chiar dacă la Wimbledon 2019 și US Open 2019 a fost eliminată în optimi, iar la Australian Open 2020 în semifinale.

Bianca Andreescu este un paradox. Deși este considerată a treia favorită de la Australian Open, jucătoarea cu origini românești are un singur meci pe tabloul principal de la Roland Garros. Acesta s-a disputat anul trecut, în turul 1 și a fost câștigat de Bianca. Totuși, înaintea confruntării din turul 2 cu Sofia Kenin, Bianca s-a accidentat și a abandonat. Bianca rămâne însă o nucă tare, mai ales că acum este recuperată complet după accidentarea suferită la Turneul Campioanelor 2019. În orice caz, statisticile sale de la turneele de Grand Slam sunt aparte. La US Open are 7 victorii din tot atâtea meciuri, la Australian Open are o victorie și o înfrângere, în timp ce la Wimbledon are doar o înfrângere.

Cum se prezintă situația la masculin

Așa cum era de așteptat, principalul favorit la câștigarea Roland Garros 2020 în proba masculină este Rafa Nadal, care are o cotă de 1.90. Ibericul are în palmares 12 trofee la Roland Garros, trei dintre acestea fiind câștigate la ultimele trei ediții. De altfel, Nadal este considerat cel mai bun jucător pe zgură dintre cei în activitate.

Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovici, este văzut că fiind al doilea favorit, având cota 3.50. Roland Garros este turneul la care Djokovici a avut cele mai slabe rezultate, având un singur trofeu în palmares, câștigat în 2016. Sârbul s-a impus de opt ori la Australian Open, de cinci ori la Wimbledon și de trei ori la US Open.

Șansa a treia îi este acordată austriacului Dominic Thiem, care are cota 4.00. Thiem este finalist la edițiile din 2018 și 2019 și se descurcă destul de bine pe zgură. Austriacul caută încă primul său titlu de Grand Slam, după ce a pierdut și finala de la Australian Open 2020.

Elvețianul Roger Federer nu va participa la Roland Garros și nici la alt turneu în 2020, dorind să se refacă 100% în urma celor două intervenții chirurgicale suferite la genunchi.