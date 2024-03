Revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis la Miami Open, după ce TAS i-a redus suspendarea pentru dopaj, a stârnit controverse și reacții contradictorii în circuitul feminin.

Organizatorii turneului din SUA i-au acordat un wild-card Simonei Halep, ceea ce a declanșat critici din partea unor jucătoare, printre care și Caroline Wozniacki. Aceasta a susținut că sportivele implicate în cazuri de dopaj nu ar trebui să primească invitații directe la marile turnee, ci să își înceapă revenirea cu turnee mai mici.

Anabel Croft, o fostă jucătoare britanică de tenis, a venit la rândul ei cu o perspectivă similară la această situație. Ea afirmă că unele colege nu par să fie fericite că Halep a revenit și că aceasta ar putea crea tensiuni pe viitor. Croft a remarcat că, deși Halep a primit felicitări doar de la Alize Cornet, majoritatea jucătoarelor nu au comentat sau au evitat chiar subiectul.

În plus, Croft a subliniat complexitatea cazului Simonei Halep și circumstanțele care au condus la reducerea suspendării sale. De asemenea, fosta jucătoare și-a exprimat îngrijorare cu privire la corectitudinea acordării wild-cardurilor jucătoarelor implicate în cazuri de dopaj și a subliniat că jucătorii trebuie să-și asume responsabilitatea pentru acțiunile lor.

Cea mai vocală contestatară a Simonei Halep din ultimele zile a fost Caroline Wozniacki, care a spus că jucătorii suspendaţi pentru dopaj nu a trebui să mai beneficieze de wild card-uri.

Presa internaţională a relatat pe larg despre schimbul de replici dintre Wozniacki şi Halep.

🗣️ „Why has she said that? I didn’t do anything wrong”

Simona Halep responds to comments made by Caroline Wozniacki that players banned for doping should not receive wild cards on their return to tennis 🎾pic.twitter.com/BKgyNgeYNi

— Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) March 20, 2024