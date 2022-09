După divorțul de Toni Iuruc, Simona Halep face schimbări în viața sa. Sportiva a anunțat că a suferit o intervenție chirurgicală la nas. Acest lucru, spune ea, s-a datorat în primul rând unor motive medicale, dar de asemenea unor motive estetice.

Tenismena a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram imagini cu transformarea prin care a trecut. Aceasta a mai anunțat de asemenea că nu va mai participa la niciun turneu în acest an.

„După cum câțiva știu deja, am avut probleme de ceva timp cu nasul și situația s-a înrăutățit pe timpul verii, în special la Washington. Această problemă m-a făcut să nu pot respira la un nivel optim și pe timpul nopții probleme se agravau, iar nasul mi se bloca.

Singura modalitate de a rezolva această problemă a fost operația. Doctorul Daniel Popescu a făcut intervenția și a folosit această oportunitate de a face și o operație estetică. Mulțumesc! De asemenea, vreau să-i mulțumesc și doctorului Uleia Alex.

Totul a decurs bine. O să am nevoie de câteva săptămâni de odihnă până voi putea relua activitățile fizice. Ne vedem curând pe terenul de tenis” a scris pe Twitter campioana de la Roland Gaross.

Simona Halep, despre complexele legate de corpul său

Simona Halep a mărturisit că a avut nesiguranțe legate felul în care arăta, mai exact în legătură cu nasul său. Sportiva a declarat că niciodată nu i-a plăcut nasul său și că era timpul să facă ceva pentru ea însăși.

”Acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică. Sunt sigură că mulți mă înțelegeți”, scria aceasta pe Instagram.

Cum se răsfață campioana?

Având în vedere schimbările prin care trece în prezent Simona Halep, jurnaliștii de la Tennis World USA au scris despre aceasta și dezvăluie care este „plăcerea sa vinovată”.

„Simona Halep se răsfață cu plăcerea ei vinovată după divorț. Așa cum sugerează pe Instagram, în fiecare dimineață, Simona Halep savurează o cafea bună, lângă un croissant, și se răsfață după divorț.

Cafeaua și croisanții reprezintă noua plăcere vinovată a fostei campioane de la Wimbledon”, au scris aceștia.