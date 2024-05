WTA a actualizat, astăzi, clasamentului din circuitul feminin, iar Simona Halep (32 de ani) a înregistrat o urcare, ocupând acum locul 1149. Sportiva din Constanța se află în prezent la Paris pentru a participa la turneul WTA 125, denumit Trophee Clarins. Ea acumulează 10 puncte WTA, câștigate în urma singurului său meci disputat după revenirea din suspendare, în turul 1 de la Miami, unde a pierdut în fața lui Paula Badosa, scor 6-1, 4-6, 3-6.

Comparativ cu ultima actualizare, Halep a urcat un loc în clasament, fiind anterior pe poziția 1150. Există posibilitatea să mai avanseze în clasament în cazul în care va obține câteva victorii la turneul de zgură de la Paris. Simona va debuta la WTA 125 Paris într-o partidă împotriva americancei McCartney Kessler (24 de ani, locul 123 WTA). Kessler și-a început cariera profesionistă la US Open 2023, după ce a evoluat anterior în competițiile colegiale din SUA. Începând cu sezonul de zgură din Europa, Kessler a fost învinsă în primul tur al calificărilor la Madrid de Jaqueline Cristian.

„Mă bucur să fiu aici, condițiile sunt extraordinare. E o plăcere să fiu aici. Vreau să-i mulțumesc directorului turneului pentru că mi-a acordat această invitație. E o oportunitate pentru mine să joc câteva meciuri și sper să pot juca un tenis bun. Am câștigat la Paris titlul la Roland Garros și la junioare și la senioare, e un loc special pentru mine. E orașul meu preferat, și de fiecare dată când am timp vin la Paris să vizitez, nu doar pentru a munci. Sper să pot juca un tenis bun așa cum am mai făcut-o în trecut”, a spus Simona Halep pentru organizatorii turneului din capitala Franței.