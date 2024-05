Simona Halep are șanse mici să joace la Jocurile Olimpice

Simona Halep nu are șanse prea mari să joace la Jocurile Olimpice din acest an, spune Ilie Năstase. Acesta a subliniat că sportiva din Constanța are doar câteva puncte acumulate în clasament.

Totuși, el spune că aceasta nu ar trebui judecată după poziția actuală din clasamentul WTA, având în vedere ce realizări a avut în trecut.

De asemenea, el a mai spus că marii campioane a României îi lipsesc doar meciurile oficiale, nu și antrenamentele.

„Nu are cum să meargă (n.r. la Roland Garros) pentru că e în două săptămâni. Asta trebuie să o întrebați pe ea și cine se ocupă de Olimpiadă. Eu nu știu. Trebuie să aibă și niște puncte ca să meargă la Olimpiadă. Cu wild card merge. Nu știam. A fost greu și o să fie greu în continuare. Ei nu îi lipsesc antrenamentele, îi lipsesc meciurile oficiale. Odată ce ai fost numărul 1 nu mai contează clasamentul, după mine. Insistați pe clasament. Ai fost vreodată numărul 1? Normal că poate. Mulți se accidentează un an de zile și după revin. Este tânără.”, a spus Ilie Năstase.

Simona Halep nu a fost absolvită de dopaj

De asemenea, Octavian Morariu, membru al Comitetului Olimpic Internațional, spune că Simona Halep nu are cum să participe la Jocurile Olimpice din cauză că nu este un ”sportiv curat”.

Mai precis, el spune că marea campioană a României nu a fost absolvită de vină, ci că doar i s-a redus pedeapsa. Potrivit lui Octavian Morariu, sportiva din Constanța a fost în continuare suspendată pentru dopaj.

„Există un criteriu foarte clar pentru participare la Olimpiadă, primul: să fii un sportiv curat. Cu tot respectul și cu toată dragostea pentru Simona, ea nu a fost absolvită. I s-a redus pedeapsa. Ea rămâne suspendată pentru dopaj”, a declarat Octavian Morariu.

Termenul limită pentru depunerea cererii este 5 iulie

Mihai Covaliu a declarat pentru Pro Sport că nu știe în ce perioadă s-ar putea accepta această cerere, dar a subliniat că există un deadline, și anume 5 iulie, când se închide procesul de calificare pentru Jocurile Olimpice, inclusiv wildcard-uri pentru anumiți sportivi. El a menționat că o comisie va analiza totul.

El a menționat că Halep a făcut deja un prim pas și că există speranțe importante pentru participarea ei la Jocurile Olimpice.

Acesta a mai spus că este din ce în ce mai greu pentru sportivi să participe la astfel de competiții.

„N-am idee în ce perioadă s-ar putea accepta această cerere. Important de știut este că există un deadline, iar acesta este 5 iulie. Atunci se închide procesul de calificare pentru Jocurile Olimpice, inclusiv wildcard-uri pentru anumiți sportivi și așa mai departe. O comisie va analiza totul. De când s-a ridicat această suspendare a Simonei Halep, lucrurile au mers într-o direcție pozitivă pentru sportiva noastră. Ea a realizat deja un prim pas, iar noi avem speranțe importante. Am avea încă un sportiv de mare valoare la Jocurile Olimpice. Iar Simona ar putea să lupte chiar pentru medalii, în condițiile în care vedeți faptul că este din ce în ce mai greu să ai șansa să participi la o astfel de competiție. Deocamdată, nu pot avansa însă un procent pentru participarea ei la Paris”, a mărturisit Mihai Covaliu, pentru Pro Sport.

Halep ar avea șanse foarte mici să participe la Jocurile Olimpice

În trecut, țările care găzduiesc turneele de Grand Slam obișnuiau să ofere wildcard-uri jucătoarelor din propria țară. Această practică a suferit o schimbare semnificativă la începutul anilor 2000, când federațiile de tenis din Franța, Australia și Statele Unite ale Americii au convenit asupra unui pact.

În 2001, Franța și Australia au încheiat un acord istoric, oferindu-și unul altuia câte un wildcard pe tabloul feminin și masculin al turneelor de Grand Slam.

Începând cu anul 2005, Statele Unite ale Americii au încheiat un acord similar cu Australia. SUA a continuat această practică și cu federația de tenis din Franța doi ani mai târziu.

Singura excepție notabilă a avut loc în 2004. Atunci, Martina Navratilova a revenit în circuitul de tenis de performanță după o absență de 10 ani. Ea a primit un wildcard special din partea organizatorilor de la Roland Garros.