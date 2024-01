Simona Halep se antrenează în complexul de la Dubai, gazda prestigiosului turneu WTA 1000, programat în perioada 18-24 februarie. Cu toate acestea, organizatorii au decis să o excludă pe româncă de la această competiție. Campioana României se află în procesul de contestare a suspendării la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Turneul din Dubai, la care Simona Halep a avut performanțe notabile câștigându-l în anii 2015 și 2020, a anunțat deja lista participantelor.

Numele Simonei Halep lipsește pentru al doilea an consecutiv.

Listele participantelor au fost deja anunțate, iar singura reprezentantă a României în competiție va fi Sorana Cîrstea, ocupanta locului 27 WTA.

Competiția din Dubai oferă premii în valoare totală de 3,21 milioane de dolari și va aduna cele mai bune jucătoare de tenis ale lumii, printre care:

Paula Badosa și Angelique Kerber, beneficiare ale clasamentului protejat, sunt și ele prezente pe lista participanților.

Dubai WTA 1000 | Entry List

| Feb 18 – Feb 24|

– Badosa & Kerber have entered using their protected ranking pic.twitter.com/xBNqE9nOqw

— Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) January 25, 2024