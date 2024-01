Sorana Cîrstea începe anul 2024 cu două eliminări

Sorana Cîrstea și Donna Vekic au suferit înfrângerea în primul tur al competiției de dublu la Australian Open, fiind învinse de perechea Demi Schuurs/Luisa Stefani (Țările de Jos/Brazilia), cap de serie numărul 9, cu scorul de 6-2, 7-5.

Partida s-a desfășurat pe o durată de o oră și 30 de minute.

Sorana Cîrstea a ieșit din competiție și în proba de simplu la Australian Open, întrucât a fost învinsă în primul tur de către jucătoarea chineză Yafan Wang, cu scorul de 0-6, 7-5, 6-2, într-un meci desfășurat marți.

Desi Sorana Cîrstea era considerată favorită înaintea duelului cu jucătoarea din China, ea a părăsit competiția prematur. Această eliminare înseamnă că România nu mai are reprezentante pe tabloul feminin la simplu în cadrul Australian Open.

România nu mai este reprezentată la Australian Open

La debutul turneului, România a fost reprezentată de doar trei jucătoare în proba de simplu, înregistrând astfel cel mai redus număr de participante din ultimii 15 ani. Din păcate, toate cele trei au fost eliminate încă din prima rundă a competiției.

Rezultatele meciurilor româncelor la Australian Open în proba de simplu au fost următoarele:

1. Ana Bogdan vs. Brenda Fruhvirtova: 6-2, 4-6, 3-6

2. Sorana Cîrstea vs. Yafan Wang: 6-0, 5-7, 2-6

3. Jaqueline Cristian vs. Katerina Siniakova: 2-6, 5-7

În prezent, România mai păstrează speranțe doar în privința performanțelor la dublu, cu Ana Bogdan (31 de ani, 63 WTA) în centrul atenției. Echipa formată din Ana Bogdan și Rebeka Masarova (24 de ani, 91 WTA) a reușit să avanseze în turul 3 la Australian Open, învingând cuplul Ulrikke Eikeri (31 de ani, 548 WTA) / Catherine Harisson (29 de ani, 726 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4.

Performanța Soranei Cîrstea la Australian Open a reprezentat o deziluzie pentru cei care au pariat. Potrivit Betfair Australia, suma pariată pe Sorana Cîrstea, la scorul de 6-0, 3-0 a depășit 50.000 de dolari.

View this post on Instagram A post shared by Transylvania Open WTA250 (@transylvaniaopen)

Sorana este unul dintre susținătorii Simonei Halep

Sorana Cîrstea a subliniat că nu a avut niciodată intenția de a juca pentru a depăși în clasament pe Simona Halep. Ea a explicat că nu și-a propus să devină cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România în ierarhia WTA.