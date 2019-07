Florin Segărceanu, căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, a vorbit despre confruntarea dintre Halep si Buzărnescu, în cadrul unui interviu acordat „Evenimentului zilei”. “Va fi un meci normal de turneu major. Păcat că au căzut amândouă. Ambele jucătoare sunt într-o formă bună, dar Simona are mai multă experiență, are un bagaj tehnic mult mai bogat. „Miki” trebuie să facă un efort în plus pe iarbă. Jocul ei este mult mai bun pe suprafața roșie, dar, repet, îmi pare rău că își vor disputa între ele calificarea în turul al doilea la Wimbledon.” a declarat Segărceanu.

Simona Halep a făcut o declaraţie surprinzătoare după meciul câştigat in faţa Aliaksandrei Sasnovich: „Am spus că anul acesta este unul chill, că nu pun presiune pe mine. Sunt motivată la fiecare turneu, nu analizez prea mult, intru pe teren și vreau să văd cât de bună pot să fiu în acest mod. Poate la anul o să trag mai tare […] Sunt încă motivată, ambițioasă, dar nu-mi mai impun țeluri care au de a face cu triumful în vreun turneu […] Când eram lider mondial era mai multă presiune, acum nu aștept lucruri mari de la mine.”

Întrebat despre asta, Florin Segărceanu a spus că: „Ea a avut un hop emoțional din cauza faptului că trebuia să își apere titlul la Roland Garros. Toată lumea credea că va triumfa din nou la Paris, mai ales că avea și un traseu ușor. În continuare, Simona nu are multe puncte de apărat. Dacă a zis că vrea să aibă parte de un sezon liniștit, eu cred că este, de fapt, o apărare bună pentru psihicul ei.”

Cât despre subiectul retragerii Simonei Halep din Fed Cup, în urma modificărilor pe care le-ar putea suferi competiţia, căpitanul nejucător al echipei a declarat că nu a discutat deocamdată cu Simona despre asta, dar are încredere că Simona va participa dacă meciurile se vor disputa în ţară, pentru că modificările vor intra în vigoare abia la turneul final. Oficialul ia in calcul şi să trimită o scrisoare de protest faţă de ITF (Federaţia Internaţională de Tenis), mai ales că mai multe ţări se simt nedreptăţite de modificările aduse formatului competiţiei.

