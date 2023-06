Adevăratul motiv, dezvăluit de Simona Gherghe

Simona Gherghe vorbit în urma cu ceva vreme despre Access Direct, emisiune la care a renunțat după 9 ani. Ea a spus atunci că motivul a fost acela că era însărcinată, însă vedeta a dezvăluit ulterior motivul real care a făcut-o să renunțe.

„Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la Acces Direct. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc”, a dezvăluit acum ceva timp Simona Gherghe pentru OK! Magazine.

Simona Gherghe a fost înlocuită cu Mirela Vaida, care prezintă și acum emisiunea Acces Direct. Între timp, Simona Gherghe a devenit prezentatoarea show-ului „Mireasa”, după ce a acceptat propunerea celor de la Antena 1.

„Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou la Mireasa. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o.

Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a mai spus Simona Gherghe.

Este entuziasmată de noul sezon al emisiunii

De altfel, prezentatoarea a anunțat recent că va urma încă un sezon al show-ului matrimonial și s-a arătat entuziasmată că emisiunea „Mireasa” va continua.

„Sunt foarte bucuroasă să vă anunţ că echipa noastră porneşte în aventură prin toată ţara în căutarea noilor noştri concurenţi, pe care îi aşteptăm cu braţele deschise în casa Mireasa.

Invităm toate mamele hotărâte să îşi vadă băieţii aşezaţi la casele lor, toţi tinerii care îşi caută aleasa, precum şi fetele gata să spună marele „Da!” să se înscrie la casting!”, declara luna trecută Simona Gherghe, potrivit Antena 1.

Evenimentele de casting s-au terminat însă recent, având loc în Craiova, Sibiu, Timișoara, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Baia Mare, Suceava, Iași, Brașov, Galați și Constanța.