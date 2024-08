Simona Halep a exprimat recent dorința sa arzătoare de a reveni în top 10 mondial în tenis, evidențiind cât de mult își dorește să performeze la cel mai înalt nivel. Totuși, din cauza accidentării sale la genunchi, viitorul său în sport rămâne incert. În cazul în care nu va putea relua cariera, Simona a menționat că își dorește să își întemeieze o familie și să aibă copii.

Într-un interviu recent, Halep a dezvăluit că își face griji pentru viitor, o stare neobișnuită pentru ea, având în vedere că în tenis, planificarea și pregătirea sunt esențiale pentru succesul de mâine.

Ea a recunoscut că i-a spus fratelui său că o sperie viitorul. Simona Halep a admis că niciodată nu a fost așa. Ea a precizat că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine.

„I-am spus fratelui meu, acum câteva luni, că mă sperie viitorul. Niciodată nu am fost așa, pentru că în tenis te antrenezi astăzi pentru ziua de mâine. Întotdeauna cam știi ce ai de făcut. Te aștepți la ce urmează să se întâmple. Dar după această experiență prin care am trecut, sunt puțin speriată. Pentru că viața este frumoasă, dar este și grea uneori. Niciodată nu știi la ce să te aștepți”, a spus ea.

Simona Halep a declarat că își dorește să revină pe terenul de tenis în viitorul apropiat. Campioana are ca țintă să își recupereze forma anterioară. Totodată, ea a menționat că, în cazul în care nu va reuși să atingă din nou nivelul dorit, ar vrea să aibă copii și o familie.

În fiecare zi, ea reflectează asupra modului în care poate progresa. Ea analizează cât de bine poate reveni în competiție. În prezent, Simona Halep se confruntă cu incertitudini în legătură cu viitorul ei profesional.

„Vreau să mă întorc pe teren. Acesta este viitorul apropiat. Vreau să performez, să fiu destul de aproape de ceea ce am fost, dacă pot. Dacă nu mai pot, aș vrea copii. Acesta este viitorul pe care mi-l doresc: să am copii, să am o familie. Mă gândesc în fiecare zi la asta și mă analizez ce pot face mai mult și cât de bună pot fi din nou. Sunt în dubiu acum, să fiu sinceră”, a susținut Simona Halep, într-un interviu recent.