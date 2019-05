Simona Halep deține mai multe mașini de lux. În garajul acesteia stau cinci bijuterii pe roți care depășesc împreună jumătate de milion de euro.

Halep are un adevărat parc auto de lux. În garajul sportivei se regăsesc modele exclusiviste de mașini precum un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover, un Mercedes GLE 450 AMG și un Mercedes CLS AMG.

Chiar dacă mașinile sunt pasiunea ei, iar Simona este o împătimită a condusului, sportiva nu a excelat în școala de șoferi. Permisul de conducere nu l-a luat din prima încercare, după cum ea a recunoscut acum mai mult timp la Libertatea.

”Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de 2 ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut 24, l-am luat. La examentul practic nu am avut însă probleme!”, a recunoscut Simona.

Este cunoscut faptul că Simona Halep are o relație apropiată cu cei de la Mercedes, acesta fiind de altfel și ambasador Mercedes-Benz în România.

Jucătoarea noastră de tenis a primit în aprilie cadou de la Mercedes modelul G Wagon Black Edition, de 150.000 de euro.

Simona Halep a primit multe mașini de lux cadou în ultimii ani, printre care un Porsche 718 Boxster GTS, Porsche 911 GTS Cabriolet, Porsche 911 Carrera S, Porsche Panamera, Range Rover, Mercedes AMG GT ER Coupe, Mercedes GLE 450 AMG, Mercedes CLS AMG, Mercedes GLE 43 4MATIC Coupe AMG, Porche AMG GT ER Coupe, de culoare galbenă, conform DigiSport, .

