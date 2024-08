Simona Halep se află în recuperare după o accidentare la genunchi și a profitat de ocazie pentru a-și împărtăși cu fanii din viața sa extrasportivă. Recent, ea a postat imagini cu noua sa mașină, un BMW iX electric, pe Instagram, în timp ce continuă să se recupereze.

Luni, 11 august, la doar trei zile după ce a anunțat că a efectuat „o deplasare benefică” în Italia pentru a aborda problema cu genunchiul stâng, Halep a prezentat pe InstaStory noul său vehicul. BMW iX este un SUV crossover de lux de dimensiuni medii, disponibil în mai multe configurații.

Modelul iX M60, cel mai puternic, oferă până la 610 cai putere, iar prețurile pentru acest model încep de la 85.000 de euro pentru versiunea Sport și pot depăși 140.000 de euro pentru variantele superioare.

Simona Halep a descris mașina ca fiind o „frumusețe” în postarea sa, adăugând hashtagul „#bmwfamily” pentru a sublinia apartenența sa la familia BMW. Este bine cunoscut faptul că Halep este o mare pasionată de autoturisme de lux, având în colecția sa și un Porsche 911 Carrera S, un Porsche Panamera, un Range Rover, un Mercedes GLE 450 AMG și un Mercedes CLS AMG.

În ceea ce privește permisul de conducere, Halep deține carnetul de 12 ani. Ea a povestit că a obținut permisul abia din a treia încercare, dezvăluind că prima oară nu a reușit să treacă examenul din lipsă de concentrare și a picat de două ori.

„Am susținut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară am făcut 24, l-am luat. La examenul practic nu am avut însă probleme!” a spus Simona într-un interviu pentru ziarul Libertatea.