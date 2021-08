Acum găsim OPPO nu numai la vânzare liberă, ci și în ofertele unor puternice companii de sevicii de telefonie mobile. Despre poziția OPPO după un an de la penetrarea pieței românești ne-a vorbit Shaohua Yang, General Manager Green Leaves Technical, Distribuitor Exclusiv Autorizat OPPO în România.

Clientul român știe ce vrea

OPPO a intrat pe piața europeană în 2018 și de atunci este într-o continuă extindere pe tot mai multe piețe locale, iar în România și-a făcut simțită prezența în urmă cu un an. Nu e mult, dar, la cum se mișcă lucrurile azi, OPPO se pare că și-a găsit deja un loc binemeritat. ”În primul an pe piața locală ne-am concentrat pe dezvoltarea prezenței noastre, pe generarea notorietății pentru brand, cat și pe înțelegerea nevoilor consumatorilor”, a declarat, pentru Capital, Shaohua Yang.

”Piața locală este extrem de diversă având atât consumatori interesați de cele mai noi produse și tehnologii, cât și consumatori pentru care prețul primează”, mai spune directorul general al Green Leaves Technical. Dealerul oficial al OPPO mai spune că, pe piața noastră, se observă o creștere a interesului față de dispozitivele cu conectivitate 5G, mai cu seamă că prețul produselor de acest fel a scăzut considerabil. O altă tendință a pieței locale este creșterea prețului mediu de achiziție al smartphone-urilor, susținută de diferitele sisteme de creditare existente în momentul de față, fapt catalogat a fi foarte bun. Apoi, așa după cum ne și așteptam, Oppo a înregistrat o dezvoltare considerabilă în ceea ce privește echipa, portofoliul de produse, parteneriatele locale și disponibilitatea produselor.

”Pe termen scurt, ne axăm pe creșterea disponibilității produselor în cât mai multe puncte de vânzare din țară, pe expansiunea, formarea și specializarea forței de vânzări, dar și pe continuarea investițiilor strategice pentru a susține creșterea notorietății brandului. În plus, ne dorim ca toți cei care interacționează cu brandul OPPO să aibă parte de o experiență cât mai bună”, ne spune Shaohua Yang.

De ce să alegem OPPO

OPPO este unul dintre liderii mondiali în domeniul tehnologiei și este în proces de extindere al prezenței globale, dar, în același timp, se dezvoltă tot mai puternic și pe piața din China. ”Conform rezultatelor Canalys, OPPO se află pe locul 4 global cu o cotă de piață de 11% ceea ce reprezintă o creștere de 60% față de aceeași perioadă a anului trecut”, ne informează directorul general al Green Leaves Technical. ”OPPO este un brand inspirat și motivat de către oameni, de către fiecare dintre noi.

Tocmai din acest motiv, la baza brandului nostru stă filosofia: Tehnologie pentru Omenire, Bunătate pentru Lume”, ne atrage atenția Shaohua Yang. Cu alte cuvine, bazându-se pe acest motto, compania chineză concepe ”produse care vin ca răspuns la nevoile utilizatorilor și care se axează pe rapiditatea tuturor proceselor tehnologice, pentru ca oamenii să poată utiliza timpul economisit pentru activități cu adevărat importante”. Și este clar că au dreptate în acest demers.

Dar, de ce am alege device-urile OPPO? ”Pentru experiența de utilizare, design, performanță. Ele dispun de multiple tehnologii proprietare, cum ar fi încărcarea rapidă, funcțiile video, dar și de un design ultra-subțire și ultra-ușor conceput pentru a face fiecare produs OPPO un accesoriu elegant”, a fost răspunsul lui Shaohua Yang. La care mai trebuie adăugat ceva. OPPO a pregătit un portofoliu de produse personalizat în funcție de dorințele utilizatorilor români, asigurându-se că toți cei care sunt în căutarea unui device smart, vor găsi un produs OPPO potrivit.

Astăzi, nu doar produsele OPPO sunt disponibile în tot mai multe țări, dar a crescut și popularitatea și încrederea consumatorilor față de brand ajungând să ocupe locul 4 la nivel european ceea ce reprezintă o creștere de 150% a vânzărilor de pe continent, conform datelor publicate de Canalys. ”România a fost una dintre piețele-cheie ale acestei regiuni contribuind la dezvoltarea brandului în zonă”, ne asigură Shaohua Yang.

O experiență memorabilă este una… premium

”Pentru a oferi cu adevărat o experiență premium, sunt necesare mai multe elemente. Desigur, la bază se află produsele, care trebuie să se ridice întotdeauna la cel mai înalt standard de calitate, atât din punctul de vedere al aspectului, cât și al tehnologiilor cu care sunt echipate”, ne lămurește Yang. ”Punem un mare accent și pe experiența post-vânzare a utilizatorului pentru a ne asigura că fiecare interacțiune pe care a avut-o, înainte și după alegerea unui produs OPPO, a fost una memorabilă”, punctează directorul general al Green Leaves Technical.

Aici, pentru că deja se vorbea despre premium, nu am mai putut răbda, și am cerut câteva cuvinte despre unul dintre cele mai interesante telefoane, smartphone-u rulabil, OPPO X 2021. ”Ne considerăm norocoși că anul acesta am putut prezenta jurnaliștilor locali primul smartphone rulabil, OPPO X 2021, care s-a bucurat de un feedback foarte bun, atât în România, cât și global. OPPO X va sta la baza viitoarelor dezvoltări și, deși nu pot dezvălui prea multe, vă invit să urmăriți paginile noastre de social media și website-ul nostru întrucât anul acesta plănuim prezentarea unor noi tehnologii impresionante”, ne-a potolit Shaohua Yang avântul.

Dar, ce smartphone folosește directorul general al Green Leaves Technical? ”Sunt privilegiat să pot testa mereu cele mai noi tehnologii disponibile pe piață. În acest moment, sunt fericitul utilizator al unui smartphone OPPO Reno5 5G”, ne-a garantat Yang.

Faimosul 5G, un soi de Eldorado

Și pentru că nu se mai poate gândi un viitor apropiat fără conceptul 5G, să vedem ce pregătește OPPO în acest sens. ”Una dintre tehnologiile pe care ne concentrăm este conectivitatea 5G pe care o considerăm foarte importantă pentru dezvoltarea tehnică a produselor și serviciilor OPPO. Tocmai din acest motiv, încă de la început, compania s-a axat pe pregătirea unei strategii de dezvoltare și formarea echipelor R&D specializate pe 5G, ceea ce a plasat compania ca promoter și pionier al tehnologiei 5G la nivel global”, spune Yang.

Dar, ceva-ceva știam și noi, spre exemplu că, printre primele realizări ale companiei din acest domeniu, a fost lansarea comercială în Europa a primului smartphone 5G, ceea ce deja vorbește despre o implicare serioasă.

”Pe parcursul anilor, OPPO a avut multiple acțiuni în direcția standardizarii 5G, dezvoltarea produselor noi și a aplicabilității acestei tehnologii pe scară largă. Mai mult, suntem foarte mândri de faptul că putem dezvolta și impune standarde 5G în colaborare cu partenerii noștri, iar recent, împreună cu Vodafone, Qualcomm și Ericsson am implementat prima rețea 5G SA în trei orașe din Germania – Dusseldorf, Munster și Leipzig, care poate fi accesată pe smartphone-urile OPPO Find X3 Pro”, ne asigură Shaohua Yang.