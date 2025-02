Această serie Reno13 se remarcă acum pe piață printr-un design modern și elegant, cu margini curbate și un finisaj premium. Noile telefoane inteligente de la OPPO dețin o tehnologie AI avansată, precum funcțiile AI Livephoto sau AI Editor. „Vrem să creăm cele mai frumoase momente utilizatorilor de telefoane OPPO din întreaga lume. Cerințele lor sunt în continuă dezvoltare, iar noi vom fi aici să le oferim ce au nevoie”, spune în cadrul evenimentului de lansare Billy Zhang, President of Overseas Marketing, Sales, and Services OPPO.

Brandul este disponibil în peste 70 de state de pe șase continente, iar mai mult de 50 de milioane de oameni folosesc la momentul de față un astfel de telefon. Pentru marea companie, din anul 2018, Europa a reprezentat un adevărat punct de interes. „În ultimii trei ani de zile, am investit în această piață mai mult cu până la 500% față de perioada anterioară”, adaugă apoi Billy Zhang.

„Make Your Moment” cu OPPO

Noul slogan de brand al companiei este „Make Your Moment”, un slogan ce inspiră utilizatorii de OPPO spre a trăi frumos, spre a experimenta și spre a fi siguri că noile modele din seria Reno pot reprezenta partenerii perfecți pentru o astfel de călătorie. „Prin lărgirea portofoliului de produse, ne propunem să oferim alternative care înglobează tehnologia îmbunătățită de AI și produsele cu design de ultimă generație”, a mai punctat President of Overseas Marketing, Sales, and Services OPPO.

De asemenea, Michael Tran, Director of Global Marketing and Brand Strategy al companiei subliniază faptul că designul noilor modele Reno13 este inspirat de grația aripilor unui fluture, că aceste dispozitive îmbină tehnologia perfect cu fashion-ul. „Nu vorbim doar despre un design, ci despre o invitație la exprimarea stilului personal prin eleganță, frumusețe și prin spiritul transformării. Fluturele are multe semnificații, este folosit adesea în lumea modei pentru a ne duce cu gândul la libertate, la vis, iar asta vrem și noi să transmitem cu noile modele OPPO”, a declarat Michael Tran în timpul evenimentului de lansare de la Milano.

Seria Reno13 este disponibilă publicului într-o selecție premium de variante de culoare. Modelul Reno13 Pro 5G se regăsește în nuanțele Plume Purple și Graphite Gray, modelul Reno13 5G este valabil în Plume White și Luminous Blue. Iar modelul Reno13 F 5G poate fi achiziționat în Plume Purple, Graphite Gray, Skyline Blue și Luminous Blue. Dar reprezentanții OPPO nu s-au oprit doar aici când vine vorba de artă și design, ci au trecut chiar la nivelul următor.

În pas cu arta

La evenimentul de luni, 24 februarie, a fost anunțată o colaborare inedită între brandul de telefoane și designerul italian Davide Vavala, un artist cunoscut pentru filozofia sa de a surprinde esența momentului prin creațiile sale. Inspirat de motivul fluturelui, el a creat două huse de telefon pentru produsele Reno13 numite „Vise cromatice” și „Metamorfoză”. „Mereu am fost captivat de eleganța fluturelui, de aura de mister, de capacitatea de transformare. Iar colaborarea aceasta a reprezentat pentru mine o adevărată călătorie, una plină de culoare și de delicatețe”, a spus artistul italian pe scena evenimentului de lansare a noilor modele de telefoane OPPO.

Iar când se aduce arta în discuție, fotografia nu trebuie deloc ignorată, mai ales că dispozitivele Reno13, prin editorul AI, introduce o suită de instrumente ce permit transformarea unei fotografii obișnuite într-o imagine de calitate profesională. De asemenea, modelul Reno13 Pro 5G este dotat cu o cameră principală ultra-clară de 50 MP, o cameră telefoto de 50 MP cu zoom optic de 3.5x, o cameră ultra-wide de 8 MP și o cameră selfie de 50 MP.

Seria de telefoane Reno13 vine și cu o protecție de înaltă calitate împotriva apei și a prafului. Sunt protejate împotriva stropilor de apă până la 80°C și pot fi scufundate până la doi metri adâncime timp de 30 de minute. Fapt ce le oferă utilizatorilor experiența de a realiza înregistrări foto și video sub apă fără a fi nevoie de carcase sau accesorii externe impermeabile. Totul pentru a surprinde cele mai frumoase momente din fiecare zi.

Reno13 pe piața din România

Conform reprezentanților OPPO România, seria de telefoane Reno13 este disponibilă pe piața din țara noastră din data de 26 februarie la toți partenerii autorizați. Printre aceștia se numără Altex, Digi, Emag, EvoMag, Media Galaxy, Orange, Vodafone, dar și pe www.oppostore.ro.

Cu ocazia lansării, consumatorii pot beneficia de o ofertă de lansare valabilă până pe 14 martie. Iar timp de două săptămâni de la lansare, cumpărătorii pot beneficia de o ofertă de patru ani pentru protecția bateriei, dar și de un an pentru protecție la apă și protecție pentru deteriorare ecran. Pe partea de prețuri, de precizat că OPPO Reno13 F se regăsește la suma de 379.99 de euro, OPPO Reno13 se comercializează cu 549.99 de euro, iar OPPO Reno 13 Pro ajunge la valoarea de 799.99 de euro.