„Nu trebuie să umilim Rusia pentru ca, în ziua în care luptele vor înceta, să putem construi o rampă de ieşire cu ajutorul mijloacelor diplomatice.

Sunt convins că Franţei îi revine rolul de a fi o putere de mediere”, a declarat recent președintele francez Emmanuel Macron, stârnind o serie de reacții acide.

Declarația sa a fost aspru criticată de Garry Kasparov.

Declarațiile lui Macron întăresc poziția lui Putin: „Fiecare telefon de la Macron e un colac de salvare pentru Putin”

Fostul campion mondial la șah, adăugat anterior pe lista „agenților străini” de către Guvernul de la Mosocova, a atenționat recent că declarațiile publice despre salvarea aparențelor Rusiei nu fac decât să îl convingă pe Vladimir Putin și pe aliații lui că nu vor pleca niciodată de la conducerea statului.

Din punctul său de vedere, există doar două variante: ori cu Vladimir Putin, ori fără președintele rus.

„De fiecare dată când vorbește despre Putin, Macron spune ceva și mai rău. Fiecare telefon de la Macron e un colac de salvare pentru Putin. Fiecare summit, fiecare înțelegere, îi întărește poziția, deci și războiul acesta.

Fie acest război e sfârșitul lui Putin, fie e doar un precursorul următorului său război. Occidentul a ignorat acest adevăr acum opt ani (când Rusia a anexat ilegal Peninsula Crimeea) și a făcut înțelegeri pentru conducte și a refuzat să-l izoleze pe Putin, ceea ce a dus direct la acest război genocidar din Ucraina.

Acum, împăciuitorii vor să o facă din nou. E o nebunie”, a scris Garry Kasparov pe contul său de Twitter.

Putin trebuie să accepte că armata sa a fost înfrântă

Presa din Rusia a calculat anterior că președintele francez a vorbit 100 de ore la telefon cu Vladimir Putin, însă Garry Kasparov susține ferm că jurnaliștii ruși „mint tot timpul”.

După ce Emmanuel Macron a spus recent că Rusia nu ar trebui să fie umilită de către Occident pentru decizia sa de a invada ilegal Ucraina, Garry Kasparov, vizibil exasperat, a criticat dur poziția liderului de la Paris.

Acesta susține ferm că Vladimir Putin și politicienii ruși trebuie să se confrunte cu înfrângerea armatei lor pentru ca Rusia să se poată alătura lumii civilizate.

„Doar atunci Rusia va putea fi o națiune reală, nu o fațadă pentru o organizație mafiotă și o benzinărie cu bombe nucleare. Putin și Rusia umilită? Poate că nu, dar smeriți, da! Altfel, Rusia nu poate fi o țară rațională. Așa cum scria Erich Fromm, a fi obiectiv și a folosi rațiunea e posibil doar dacă ai devenit smerit”, a adăugat Garry Kasparov.

Putin and Russia humiliated? Perhaps not, but humbled, yes. Otherwise, Russia cannot be a rational country. As Erich Fromm wrote, to be objective, to use reason, is only possible if one has achieved an attitude of humility. — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 4, 2022

Macron is worried about Putin facing defeat, but it’s exactly what Putin and all Russians must face before Russia can join the civilized world. No more delusions of empire. Only then can Russia be a real nation, not a mafia front and a gas station with nukes. — Garry Kasparov (@Kasparov63) June 4, 2022