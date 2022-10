Ziua de 14 octombrie este cunoscută în popor drept „Vinerea Mare de Toamnă” sau „Vinerea celor 12 vineri”. Sfânta Parascheva este cunoscută și ca Sfânta Vineri, fiind considerată ocrotitoarea Moldovei. Se mai zice despre Parascheva că îi ocrotește pe cei aflați la nevoie, care se roagă și cred în ea. Pentru români, Sfânta Parascheva poartă o semnificație aparte.

Religia spune că Sfânta Parascheva a săvârșit multe minuni, mai multe chiar decât numărul stelelor și nisipul mării.

Sfânta are puterea de a vindeca șchiopi, surzi, ciungi, ologi și multe alte boli, chiar și dintre cele mai grave. Parascheva poate vindeca toate neputințele. Totul li se întâmplă celor care au credință și se roagă constant. Pe lângă conotația religioasă pe care o are această sărbătoare, Sfânta Parascheva poartă și o puternică însemnătate spirituală. De asemenea, ziua de 14 octombrie are multe tradiții și obiceiuri.

Ce e interzis să faci pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva

În funcție de locul de proveniență, credincioșii respectă tradițiile pentru ca Sfânta Parascheva să-i ajute atunci când au nevoie. Există anumite lucruri care sunt interzise să le faci în ziua de 14 octombrie, pe care credincioșii le respectă cu strictețe.

La fel ca în cazul celorlalte zile de sărbătoare, dar și zilelor de duminică, Dumnezeu a rânduit ca acestea să fie doar pentru rugăciuni. Astfel, credincioșilor le este interzis să facă orice treabă casnică. Este interzis spălatul, călcatul, cusutul sau orice altă treabă în gospodărie.

Dumnezeu ne îndeamnă în această zi să fim milostivi și să-i ajutăm pe cei care au nevoie, indiferent de situație. În ziua dedicată Cuvioasei Parascheva nu ai voie să te zgârcești la bani și la alimente. Dacă cineva îți cere ajutorul, atunci este necesar să i-l oferi.

Indiferent de cât de frig este, pe 14 octombrie este total interzis să faci foc în casă. Se spune că adevărata credință ține căldură în sufletele oamenilor, iar cei care fac foc în sobă, pot avea boli la ochi și dureri de cap cumplite.

De asemenea, o altă tradiție spune că nu ai voie să mănânci nimic până la ora 12, când se termină slujba dedicată Sfintei Parascheva. Cei care mănâncă dimineața, mai ales produse care nu sunt de post, vor avea probleme cu stomacul.