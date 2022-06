Premierul bulgar Kiril Petkov a declarat că Bulgaria a făcut deja suficient pentru a sprijini Ucraina. Cuvintele sale se referă la faptul că, în urmă cu o zi, ambasadorul ucrainean în Bulgaria, Vitali Moskalenko, a cerut oficial, printr-o notă, de la MAE bulgar, arme pentru Ucraina.

„Am avut deja această discuție (dacă Bulgaria ar trebui să dea arme Ucrainei – n.red.), avem o decizie a Adunării Naționale de la Sofia, vom respecta decizia”, a declarat Petkov jurnaliștilor bulgari aflați la Sadovo.

El a confirmat astfel că Bulgaria nu își va reconsidera poziția de a nu se acorda asistență militară Ucrainei.

Bulgaria susține că va face ce a promis

„Vom face ceea ce am promis. Nu cred că trebuie să deschidem această temă din nou o dată la două săptămâni. Ce am făcut pentru Ucraina: la nivel de sprijin pentru refugiați, la nivel de fonduri, am introdus tot felul de ajutoare umanitare, deci le vom repara tehnica – mașini de război, faptul că am susținut toate măsurile când s-a pus problema sancțiunilor împotriva Rusiei… Eu cred că statul bulgar a făcut destule în această direcție și îi vom sprijini în continuare”, a mai spus premierul bulgar.

El a adăugat că primele mașini ucrainene ajung deja la reparat în Bulgaria. Cu o zi în urmă, ambasadorul ucrainean a spus că este vorba de 80 de tancuri.

Tot marți, Blagovest Belev, vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru apărare și deputat din partea formațiunii Continuăm Schimbarea, a subliniat, de asemenea, că Parlamentul bulgar are deja o decizie privind ajutorul militar pentru Ucraina și aceasta este că nu ar trebui trimis ajutor.

Își va reconsidera poziția de a trimite arme Ucrainei?

„Se asigură fonduri pentru autoapărarea populației și a armatei, se aprobă o decizie de reparare a echipamentelor militare ucrainene”, a declarat Balev pentru bTV. Potrivit acestuia, nu va exista o nouă discuție și o reconsiderare a poziției, pentru că Parlamentul s-a pronunțat suficient de clar, a arătat Mediapool.

Belev a reamintit că guvernul este într-o coaliție și problemele sunt discutate mai întâi la un consiliu de coaliție. Încă de la începutul războiului în Ucraina, Partidul Socialist Bulgar (BSP) a fost împotriva furnizării de arme Kievului de către Bulgaria. În urmă cu doar o zi, vicepremierul și liderul BSP Cornelia Ninova a anunțat că Bulgaria nu își va reconsidera poziția și „cazul este închis”.