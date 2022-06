Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un impas în războiul cu Rusia „nu este o opțiune pentru noi”, în timp ce a făcut din nou apel la sprijinul militar occidental pentru a restabili integritatea teritorială a țării sale.

„Suntem inferiori din punct de vedere al echipamentului și, prin urmare, nu suntem capabili să avansăm”, a spus el. „Vom suferi mai multe pierderi, iar oamenii sunt prioritatea mea”.

Vorbind marți cu editorul Financial Times, Roula Khalaf, în cadrul conferinței Global Boardroom a FT, președintele ucrainean a declarat că împingerea forțelor rusești înapoi pe pozițiile ocupate înainte de invazia din 24 februarie ar însemna o „victorie temporară serioasă” pentru Ucraina, dar suveranitatea deplină asupra teritoriului său rămâne obiectivul său final.

Războiul a intrat într-o fază de uzură în estul regiunii Donbas, punctul central al luptelor, Rusia folosindu-și forțele superioare de artilerie pentru a măcina trupele ucrainene și a obține câștiguri teritoriale treptate. Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina ar putea pierde până la 100 de soldați pe zi.

Oficialii ucraineni au cerut în repetate rânduri partenerilor occidentali furnizarea rapidă de armament greu cu rază de acțiune mai lungă pentru a respinge forțele rusești, dar au fost consternați de ritmul lent al livrărilor și de teama continuă în unele capitale de a provoca o escaladare rusă.

Președintele ucrainean a declarat că „victoria trebuie obținută pe câmpul de luptă”, insistând că este deschis la discuții de pace, în ciuda atrocităților comise de trupele rusești în timpul atacului lor de 100 de zile. Orice război ar trebui să se încheie la masa negocierilor, a spus el.

Cu toate acestea, negocierile de pace ar trebui să se desfășoare față în față cu președintele Vladimir Putin, deoarece nu există „nimeni altcineva cu care să vorbească” în afară de liderul rus.

