Selgros Cash & Carry România a avut anul trecut o cifră de afaceri de 3,83 milioane de lei, în creștere cu 3% față de anul precedent.

Bun și en gros

”Chiar dacă 2020 a fost un an plin de provocări suntem totuși optimiști cu privire la rezultatele financiare din acest an. Este însă prematur să facem estimări, având în vedere că rezultatele finale vor depinde foarte mult de vânzările de la începutul sezonului de iarnă și de cele din perioada Crăciunului”, ne-au spus reprezentați ai companiei în exclusivitate pentru revista Capital. Cât despre investiții, cea mai importantă din ultimele 12 luni este deschiderea magazinului Selgros din Baia Mare, al 23-lea al rețelei din România. ”Cu o suprafață de 6.000 de metri pătrați, magazinul marchează dezvoltarea unui nou format comercial și relansarea planului de extindere al Selgros Cash & Carry România, după o pauză de trei ani.De asemenea, ne-am asumat provocarea de a lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin urmare, ne-am angajat să reducem emisiile de gaze cu efect de seră din magazinele noastre. Astfel, am început o operațiune extinsă de modernizare a instalațiilor frigorifice din magazinele Selgros. Am început, anul trecut, cu magazinul nostru din București Pantelimon și am continuat anul acesta cu modernizarea instalațiilor frigorifice din magazinele Ploiești și Constanța. Pe de altă parte, am investit în procesele de logistică și distribuție pentru a optimiza serviciile oferite clienților noștri”, mai spun cei de la Selgros.

Provocare pandemică

Dar cum a trecut Selgros peste criza sanitară? ”Încă de la începutul pandemiei de Covid-19 am înființat o celulă de criză care a luat decizii cheie, astfel încât Selgros să își desfășoare activitatea și să-și păstreze magazinele deschise în cele mai bune condiții posibile, atât în timpul stării de urgență cât și pe perioada stării de alerta care a urmat. Obiectivul nostru principal a fost să păstrăm locul de muncă al fiecărui angajat Selgros, chiar dacă un număr important dintre clienții noștri (HORECA) și-au văzut cifra de afaceri semnificativ redusă”, spun cei de la Selgros. ”Dorința noastră a fost să trecem împreună cu bine peste această perioadă. Prin urmare, i-am sprijinit pe clienții noștri gastronomi când și-au redeschis afacerile, oferind reduceri suplimentare pentru prima achiziție, un pachet de repornire care conține semnalizarea necesară pentru afișarea măsurilor de siguranță, precum și condiții comerciale personalizate pentru a le facilita desfășurarea activității în aceste momente dificile”, mai spun reprezentanții companiei.

