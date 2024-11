Arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, a demisionat după presiuni intense legate de gestionarea scandalului abuzurilor comise de John Smyth, un avocat asociat cu Biserica Angliei.

Dezvăluirile recente și presiunea din partea membrilor bisericii au scos la lumină eșecurile sistemului de protecție al Bisericii, ceea ce a culminat cu retragerea arhiepiscopului, transmite The Independent.

În centrul acestui scandal se află John Smyth, un avocat britanic care, de-a lungul a cinci decenii, a abuzat fizic, sexual și psihologic peste 100 de tineri în Marea Britanie și Africa. Smyth, implicat ca voluntar în taberele de vară pentru tinerii creștini, a folosit aceste activități pentru a se apropia de victime, provocând traume profunde și permanente.

Conform raportului Makin, publicat săptămâna trecută, Smyth ar fi putut fi adus în fața justiției dacă Justin Welby ar fi alertat autoritățile încă din 2013, când detaliile despre abuzuri au început să iasă la iveală.

Sub presiunea apelurilor publice și a petițiilor din partea Sinodului General, Justin Welby a anunțat că își va asuma responsabilitatea „personală și instituțională” pentru perioada traumatizantă din ultimii ani.

El și-a exprimat „rușinea profundă” față de eșecurile istorice ale Bisericii Angliei în protejarea tinerilor și a spus că „este în interesul Bisericii” să se retragă.

„Cred că retragerea este în interesul Bisericii Angliei, pe care o iubesc mult și pe care am fost onorat să o slujesc”, a declarat el, menționând că, deși a încercat să introducă îmbunătățiri, rămâne la latitudinea altora să evalueze eficiența acțiunilor sale.

