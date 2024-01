Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, beneficiază de pază de stat. Dragalin a ocupat anterior funcția de procuror federal în Statele Unite. Motivul invocat este sentimentul de teamă generat de atacurile și criticiile „brutale” îndreptate împotriva sa pe platformele sociale.

Veronica Dragalin s-a întors în Republica Moldova în vara anului 2022. ea a activat în Statele Unite ale Americii ca procuror federal în California. Ulterior, ea a preluat conducerea Procuraturii Anticorupție (PA) cu un mandat de 5 ani. Funcția a fost preluată oficial la 1 august 2022.

Veronica Dragalin, în vârstă de 38 de ani, este absolventă a Facultății de Drept a Universității Virginia din Statele Unite. Ea și-a început cariera ca avocat și a lucrat în acest domeniu până în 2016, când a devenit procuror federal în Districtul Central California, Los Angeles. Funcția de procuror federal a deținut-o până în 2022, când s-a întors în Republica Moldova, conform CV-ului său.

„M-am născut şi am crescut în Moldova, unde am petrecut primii ani la ţară la bunicii mei din Edineţ şi Soroca şi am terminat clasa întâi la Chişinău. Părinţii mei au avut oportunitatea să lucreze în străinătate şi în 1993 am plecat din Moldova pentru a locui în Italia timp de un an, Germania timp de doi ani, şi apoi ne-am mutat în Statele Unite în 1996, unde locuiesc de atunci”, explica Veronica Dragalin în scrisoarea de motivare care a însoţit depunerea candidaturii pentru funcţia de procuror-şef al Procuraturii Anticorupţie.