Într-un interviu acordat postului german ARD, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că au existat înrolări forțate ale bărbaților apți de luptă. El și și-a exprimat regretul în legătură cu faptul că „reprezentanții birourilor de înrolare militară au căutat activ recruți”.

#BREAKING: GERMAN TV CHALLENGES ZELENSKY ON MOBILISATION TACTICS. VIDEOS SURFACE ONLINE OF CIVILIANS APPREHENDED IN UKRAINE. ZELENSKY CONDEMNS ACTIONS, PROPOSES DIGITAL RECRUITMENT FOR MODERNISATION. ISSUES AMIDST REPORTS OF OLDER AVERAGE SOLDIER AGE, 45-60. #UKRAINE #ZELENSKY… pic.twitter.com/Dg96MeHtDe

