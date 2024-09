Filme Netflix fără publicitate

Pagina de pornire a Netflix a devenit propria sa destinație, direcționând utilizatorii către cele mai fierbinți titluri de pe lista Top 10 și plasând cele mai noi lansări în bannere strălucitoare, încurajând utilizatorii să apese mai întâi play și să pună întrebări mai târziu.

Această pagină de destinație robustă a permis Netflix să evite să cheltuiască zeci de milioane de dolari pentru promovarea multora dintre filmele sale originale. Dacă publicul le va găsi oricum pe aplicație, de ce să se deranjeze să facă publicitate înainte de lansare?

Cu toate acestea, nu toate filmele originale Netflix au urmat această strategie.

Revenirea lui Eddie Murphy în „Beverly Hills Cop: Axel F” a pus departamentul de marketing al Netflix pe val, cu o premieră fastuoasă în Beverly Hills și panouri publicitare uriașe cu Murphy în jacheta emblematică a personajului său, Detroit Lions, răspândite pe kilometri întregi pe Sunset Boulevard.

Strategie care este greu de duplicat

Modelul fără publicitate al Netflix se poate dovedi o victorie în materie de economisire a costurilor, dar a fost însoțit de multe încercări și erori.

Este, de asemenea, o strategie care este greu de duplicat.

Serviciul Apple TV+ al Apple are succes pe partea de televiziune cu „Ted Lasso”, „Severance” și „The Morning Show”, dar încă se luptă să devină o destinație pentru filme de când „CODA” a câștigat premiul pentru cel mai bun film la Oscar în 2022.

Recentele lansări Apple precum „Napoleon”, „Fly Me to the Moon” și „The Instigators” nu au atras audiențe mari.

„Este foarte amuzant cum Apple și-a construit o reputație nefericită de streamer cu conținut de calitate superioară de la actori de primă clasă care pur și simplu nu este vizionat.”

Utilizatorii au comentat, de asemenea, modul în care Apple continuă să creeze aceste proiecte aclamate de critici cu unii dintre cei mai buni actori din lume și nimeni nu le urmărește, în timp ce Netflix „raportează audiențe record pentru sezonul 7 din cea mai mare porcărie pe care ați văzut-o vreodată”.