Pe de o parte spun ca economia își revine în „V”, pe de alta parte spun că economia României era distrusă în octombrie 2019. Aici ar trebui sa-i întrebe pe antreprenori care au avut randamente istorice in ultimii trei ani, daca ne raportam la economie in ansamblu. Așa arată o economie distrusa? Cu randamente care au de cele mai multe ori doua cifre?

Păi dacă economia era distrusă despre ce revenire vorbim? Era distrusă, pa, la revedere! Și daca era distrusă si ai revenire in „V” ai adus-o la faza de distrugere în care era sau cum?

Realitatea este cu totul alta. Capacitatea economiei de rezilienta era, la finalul guvernării „dezastruoase” a PSD, de patru ori mai mare decât in anul 2012.

O spun cifrele oficiale europene, o spune Banca Națională a României, o spun instituțiile internaționale. Va pun din nou graficul cu evoluția deficitului public din guvernarea trecută, total sustenabil si aflat mereu sub 3% si readuc aminte tuturor influencerilor cu titluri academice ca România s-a încadrat în conditionalitatile europene privind deficitul de cont curent (care spun ca media a 3 ani sa nu depaseasca 4% -, atenție ca aici manipuleaza ei, luând doar un an în calcul) iar România a avut un deficit de cont curent mediu pe ultimii trei ani de guvernare PSD de 3,8%.

Mai întreb odată ca tot observ acuza asta ca erau deficite când era crestere economică: De ce bugetul pe anul 2020, construit pe prognoza de creștere economica de 4,1% a fost construit pe deficit de 3,6%? De ce arunci cu pietre când singur ai făcut la fel?

Să revin: Pe cale de consecință, având o reziliență ridicată, economia românească are și capacitatea de revenire mai rapidă.

Sunt lucruri pe care actualul ministru de finanțe ar trebui sa le recunoască și sa nu mai arunce cu noroi nici in munca antreprenorilor din trecut dar nici in politicile economice pe care de altfel le continuă pentru că ăsta este sistemul institutional de reziliența pus la punct de catre executivele precedente cu Banca Națională a Romaniei si cu mediul de afaceri.

Secretul ca această revenire să fie în 2021 este să o protejezi de șocul recesionist care urmează să fie importat. Nu ține doar de interior. În interior e mai simplu: îi dai combustibil, adica bani, lichiditate și își revine.

Problema este externa și e foarte complicat de ocolit dacă nu întărești capacitatea de productie interna si investițiile private pe sectoare cu valoare adăugată mare. Investițiile private sunt, in context de criza, mult mai important de sustinut decât investițiile publice, din punctul meu de vedere. Deși mulți spun contrariul.

De ce sunt mai importante? Pentru ca ele creeaza valoare adăugată directa în economie și realizează multiplicare economică rapidă.

Investițiile publice au rolul de a compensa pierderile din PIB generate de scăderea investitiilor private și de a genera, pe termen mediu, valoare adăugată indirectă in economie.

Practic, sunt soluția de avarie, in context de criză si nu solutia de boom.

Mai discutăm pe subiect, oricum sunt insuficiente investițiile publice realizate, 80% din bani nu se duc pe proiecte mature iar asta este o mare problemă pentru ca am fost sfatuiti chiar de catre Consiliul European să reprioritizam cheltuielile de investiții și să le îndreptăm spre proiecte mature, dar reiau povestea „V” -ului.

Vrei sa fii serios, te uiti la indicatori anualizați, pentru ca asta inseamna revenire cu adevarat.

Altfel, în fiecare dimineata ne trezim in „V” , dupa ce am căzut în pat, seara. Nu inseamna însă că suntem bine neaparat și nici că ne-am revenit sau am prosperat peste noapte.

PS turismul si serviciile prestate populatiei se află la un nivel cu 36% mai mic decât anul trecut. Asta conteaza economic, nu faptul ca turismul in iulie a crescut față de iunie.

Ca sa înțeleagă toată lumea: De ce nu faci bilantul decât anual? Pentru ca dinamica lunara este conjuncturala, poti avea luni pe plus sau luni pe minus, dar ceea ce conteaza este randamentul anual. Simplu ca buna ziua.

Sa fiți bine!