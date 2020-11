Mihaela Rădulescu i-a șocat pe toți cu ultimele dezvăluiri. Într-un interviu acordat pentru VIVA, vedeta a vorbit despre traseul său profesional.

Mihaela Rădulescu a dezvăluit că în tinerețe a făcut taximetrie. Mai mult de atât, vedeta a fost instructor de fitness, iar mai târziu secretară sau șefă de cabinet la Senat. Abia după aceste locuri de muncă, ea și-a făcut debutul în televiziune.

Trecutul nu este însă un lucru neplăcut pentru Mihaela Rădulescu, prezentatoarea de la Ferma este mândră de joburile sale, iar toate eforturile făcute au fost pentru un trai mai bun.

„Munceam ca să am din ce trăi și din ce plăti facturi, nu primeam ajutor financiar de la absolut nimeni, nici măcar de la familie. Și nu m-am ferit niciodată de nicio muncă grea, câtă vreme era plătită. Sunt mândră că am făcut tot ce povestești, sunt mândră că nu m-am oprit nici când n-aveam ce mânca, nici când am dormit pe-o bancă, între două case închiriate, nici când mi-a fost al naibii de greu cu toate, singură. Toate astea sunt azi… my superpower”, a spus Mihaela Rădulescu în interviul acordat.

Întrebată despre cum s-a conturat visul său de a ajunge în televiziune, aceasta spune că au fost câțiva pași importanți.

„Întâmplare. Șansă. Dragoste la prima vedere. Și chef teribil să învăț … din mers”, a adăugat prezentatoarea Tv.

Mihaela Rădulescu vrea ceva nou?

Totodată, întrebată dacă mai are ceva de bifat pe lista sa, Mihaela Rădulescu a precizat că a început să pună deja idei pe hârtie, dar momentan se bucură de timpul liber oferit de pandemie.

„Trăim o perioadă complicată, ba pandemic vorbind, ba pentru că online-ul preia controlul. Regândesc posibilități, pun idei pe hârtie, nu știu să zac și să… enjoy life, fără muncă”, a mai spus ea.