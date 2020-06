Într-un interviu acordat pentru Viva!, Teo a spus totul despre copilăria sa și care ar fi locul unde s-ar întoarce oricând.

„M-aș întoarce în locul în care m-am născut, casa nașei mele din Pitești. Mă întorc acolo în fiecare lună, împreună cu Maia. Acolo am trăit cea mai frumoasă perioadă, avea o grădină fantastică, totul era la linie, nășica era minunată, blândă și autoritară în același timp. Știa să ne educe, să ne crească, să ne învețe, să ne lase să ne dăm cu capul de pereți. Acela a fost paradisul meu.

Am fost tristă mult, mult timp în casa pe care am vândut-o. De aceea am și luat decizia asta. Am început să ridic acea casă cu un an înainte să vină Maia, am simțit că va veni. Maia a fost singura bucurie pe care am trăit-o acolo. În rest, mă deteriorasem sentimental și fizic, foarte multe lucruri rele am trăit acolo, așa că am vândut și am plecat”, povestește Teo.

Ce o supără cel mai rău?

Teo Trandafir nu este întotdeauna lapte și miere. Vedeta are și ea problemele și nemulțumirile ei. Se pare că ”prostia omenească” este cea care o enervează cel mai mult”

”Uriașa prostie omenească care nu încetează să mă uimească. Trăiesc într-un mediu restrâns, iau contact cu echipa Kanal D și cu familia. Când ies din acest cerc și întâlnesc oameni care dau dovadă de incompetență, prostie, respir adânc”, a mărturisit Teo.

Întrebată dacă se consideră o persoana norocoasă, vedeta este convinsă de acest aspect.

”Da, mă consider foarte norocoasă. Cel mai norocos moment al vieții mele și șansa vieții mele a fost momentul când m-am suit în același lift cu Mihai Tatulici, neștiind că lui nu-i place acest lucru. Am văzut că lumea se agită și îmi făcea semn să nu urc, dar era prea târziu, dădusem comandă și eram deja în el.

Am spus bună ziua și m-a întrebat dacă sunt Teo Trandafir și dacă lucrez la radio. I-am confirmat și mi-a spus că într-o zi voi lucra în televiziune. N-am crezut o clipă, dar s-a dovedit că el a avut dreptate”, a mai spus vedeta.