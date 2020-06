”Detoxamin iau de cam de un an. Detoxaminul este cel mai bun prieten al meu. Eu am luat Detoxamin pentru că mi-a fost vorbit de mine. După câte am citit eu nu există efecte secundare, nu există contra indicații. Este o rocă vulcanică foarte rară. Există foarte multe fake-uri însă cele pe care le iau eu sunt originale.

Ajută la tot feluri de lucruri: te ajută să elimini metalele grele care s-au acumulat din atmosferă, din alimente, antrenează multe dintre noxele pe care noi le acumulăm și le elimină, își dă o stare bună. Acestea nu sunt pastile de slăbit. Detoxaminul detoxifiază. Faptul că și slăbești presupun că vine prin natura lucrurilor”, a spus Teo Trandafir.

Pentru ce este bun Detoxaminul și cât costă

Dotaxaminul ajută la detoxifiere, îmbunătățește circulația, elimină stresul oxiativ și este imunostimulant. Pe un site de suplimente alimentare, o cutie de Detoxamin costă 169 de lei.

Acesta se recomandă preventiv, tuturor persoanelor pentru eliminarea zilnica a toxinelor, pentru blocarea și prevenirea radicalilor liberi activi, pentru eliminarea stresului, pentru reglarea circulației și a presiunii sângelui.

Este bun și în cazul bolilor canceroase, prin reglarea ph-ului la nivel celular și prin contribuția în eliminarea celulei maligne.

Este recomandat ca adjuvant în iradiere și chimioterapie prin protejarea și regenerarea celulară, eliminarea toxinelor.

Cum se administrează

– Preventiv (eliminarea si contracararea zilnica a toxinelor si a radicalilor liberi): 6 capsule (2 capsule de 3 ori pe zi).

– Pentru afectiuni medii: 10-12 capsule (2 capsule de 5-6 ori pe zi).

– Pentru formatiuni tumorale: 15-20 capsule (3-4 capsule de 5 ori pe zi).