Dan Negru, dezvăluiri din viața personală. Prin ce schimbări a trecut pe timp de pandemie?

Dan Negru a fost întrebat despre meseriile pe care le-a avut de-a lungul timpului, în contextul în care a vândut cărți la începuturile lui, înainte de a fi contabil. În acest context, îndrăgitul om de televiziune a vorbit și despres doctoratul la care s-a înscris.

„Oficial, cu carte de muncă, nu. Am terminat liceul Economic, un liceu greu înainte de ’89 și pentru că nu am intrat din prima la facultate am fost contabil. Apoi, m-am ținut doar de jurnalism, pe care încerc în anii ăștia să-l studiez mai bine printr-un doctorat la care am ajuns în anul trei. E de învățat la orice vârstă. Sunt cel mai vârstnic doctorand și în grupa mea sunt doar puști de 20 de ani. Colegii mei, doctoranzi, nici nu erau născuți când eu eram veteran deja în revelioane”, a povestit Dan Negru, pentru click.ro

Cum a ajuns în televiziune?

Mai apoi, acesta a vorbit despre modalitatea în care a ajuns să fie prezentator TV. „Prin transefer de la radio. Lucram la radio și pe atunci radioul era în aceeași instituție cu televizunea. Era RadioTelevziunea Română. Nu mi-a plăcut la început. Îmi părea mai cu ștaif radioul. Radio Televiziunea Română era la vremea aia cea mai serioasă instituție media din România. Televiziunile private, alea care existau, păreau niște buticuri la colț de stradă în comparație cu RadioTelevziunea Română. De asta, decăderea de azi e inexplicabilă”, a relatat Dan Negru.

Schimbările aduse de pandemia în viața lui Dan Negru

De asemenea, omul de televiziune a vorbit și despre schimbările pe care pandemia de COVID-19 le-a adus în viața lui și a familiei. „În afara faptului că nu am mai văzut lumea așa cum o vedeam înainte, pentru noi nu s-a schimbat mare lucru. Nu suntem o familie cu o viață socială activă, preferăm pop corn-ul acasă, cu copiii, la Netflix, în locul cinemaului.

Restaurantele le folosesc doar ca loc de negocieri, nicidecum ca loc de relaxare sau mâncare, pentru că soția mea, Codruța, e din Ardeal, adică mâncărurile făcute acasă bat orice restaurant. Ne-au lipsit însă vacanțele. Și mie meciurile de fotbal. Din când în când mai prindeam un Champions League la un preț rezonabil, dar de când cu tribunele goale, n-am mai apucat. Așa că, schimbările nu au fost dramatice pentru noi, ca familie”, a declarat acesta.

Potrivit celor spuse de Dan Negru, oamenii nu au învățat „nimic” de pe urma experiențelor recente. „Nimic. Dacă noi n-am înțeles nimic, ce să înțeleagă cei aflați în satele din România, care e totuși o țară rurală? Cea mai bună învățătură însă e aia pe care am uitat-o toți: că suntem un fir de ață. Că totul se poate rupe într-o clipă.

Anul trecut, pe vremea asta, aveam negocieri cu o directoare de tv, o doamnă tânără, plină de viață, energică. Își făcea planuri de viitor, alegea formate tv și stabilea echipele de producție. N-a apucat să mai vadă nimic, a murit lăsând totul în urmă, planuri, formate, bugete. Asta e lecția: nu sunt prea multe zilele de mâine”, a mai spus, printre altele, Dan Negru. Sursă foto: Dreamstime