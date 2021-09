Cei care îi urmăresc activitatea lui Dan Negru în mediul online au putut citi despre una dintre fricile îndrăgitului om de televiziune. Acesta a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care a vorbit despre Bitcoin.

”5 miliarde au capitalizat sibienii de la ELROND cu criptomoneda românească. Totuși, sunt old school, încă mi-e frică si criptomonedele îmi amintesc de FNI lui Văntu.

Moneda unei țări are in spate economia acelei țări, o acțiune are in spate valoarea companiei, criptomonedele au in spate zvonistica. Mi-e frică…”, notează acesta pe pagina de Facebook.