Mulți cred că Mihaela Rădulescu apelează la tratamente cosmetice sau creme scumpe, însă, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Vedeta de la Pro TV a vorbit deschis, pentru viva.ro, despre trucurile la care apelează pentru a fi în formă la 52 de ani.

Aceasta a povestit că este fan Aloe Vera, subliniind că de ani de zile folosește cremă de față doar din această plantă. Vedeta a ținut să precizeze că ei îi face bine Aloe Vera, dar că nu știe dacă și pentru alte persoane poate fi la fel de benefică.

”Eu sunt mare fan Aloe Vera. La noi acolo, în Monaco, se găsesc la alimentară frunze de Aloe Vera mari și recunosc cinstit că de ani de zile este singura cremă de față pe care o mai folosesc. Ador Aloe Vera în diverse combinații, cu ulei de cocos, cu ulei de măsline. O folosesc ca și cremă, mască, o pun și în cap. Mie îmi face bine, acum nu știu dacă e o rețetă universală, dar pentru mine funcționează minunat. Nu am mai povestit asta nimănui, iată că e un secret.”, a spus Mihaela Rădulescu, pentru sursa anterior citată.

Pe lângă grija față de ten, vedeta de la Pro TV are grijă și de corp, dovada o stă silueta perfectă pe care o are. Aceasta a precizat, referitor la ce dietă ține, că nu consumă alcool și că face sport aproape zilnic, uneori neavând chef sau timp.

În perioada filmărilor pentru diferite producții, diva de la Monaco spune că încearcă să aibă un regim controlat, subliniind că nu mănâncă deloc sărat seara.

”Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei.”, a povestit vedeta.