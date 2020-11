Despre omul de afaceri Ion Țiriac se spune că, pe cât de mare este averea sa, pe atât de bine sunt zăvorâte băierile pungii în care o ține.

Un campion român la tenis, câștigător al mai multor turnee de Grand Slam la dublu, a ținut să infirme însă aceste idei preconcepute, povestind cum a fost ajutat de miliardar chiar atunci când a avut cel mai mult nevoie.

”Dacă puteți ajuta…”

Este vorba despre Horia Tecău, câștigător al turneelor de Grand Slam de la Wimbledon în 2015 și US Open în 2017, alături de Jean-Julien Rojer.

Tecău a povestit o întâmplare care l-a avut în prim-plan pe Ion Ţiriac, din care reiese că omul de afaceri nu a pregetat nicio clipă să intervină atunci când un proiect caritabil s-a aflat în impas.

”Eu sunt fan Țiriac. Țin minte că acum câțiva ani încercam să organizez o strângere de fonduri. Termenul limită era a doua zi și mai aveam nevoie de o sumă. Eram la Stejarii și m-am dus la domnul Țiriac.

„Domnule Țiriac, vreau să fac un eveniment. Vin eu să joc, avem nevoie să strângem fonduri. Nu s-au înscris oamenii. Dacă vă gândiți la cineva anume, dacă puteți ajuta…”, a povestit Tecău pentru gsp.ro.

”Nu i-ai primit de la mine!”

”Mi-a zis: „Tecău, strânge câți poți și eu îți dau restul. Nu i-ai primit de la mine!”. „Domnu’ Țiriac, e minunat, wow…”.

Mă gândeam de ce să nu spun că sunt de la el? A doua zi, în momentul în care am anunțat că am făcut rost de suma asta, mi-au venit o grămadă de mesaje, oameni, cazuri, din ce în ce mai grave. Am fost bombardat cu mesaje. Dacă nu îi ajutam, eram ultimul om…

A fost o lecție pentru mine. Ajutorul îl dau oricum, nu trebuie să fie vizibil. Domnul Țiriac a făcut multe la viața lui fără să se știe!”, a explicat tenismenul.

Foto: INQUAM / George Călin.