Ion Țiriac a dat-o de gol pe Simona Halep! Uraganul are un garaj plin cu mașini de lux

De asemenea, Ion Țiriac, unul dintre cei mai mari colecționari de automobile, a spus și că Simona Halep nu a vândut nici măcar una dintre mașinile primite cadou.

Așadar, miliardarul a explicat că sportiva a primit garanții, în loc de bani, mai multe mașini Porsche pentru a participa la turnee precum cel de la Stuttgart.

A spus totul la un eveniment unde și-a prezentat cea mai nouă achiziție

Ion Țiriac a transmis informațiile respective la un eveniment în care și-a prezentat cea mai nouă achiziție, un Porsche 911 Targa 4S, evaluat la aproximativ 200.000 de dolari.

„Pe lângă premii, mai iei o garanție care te duci acolo! Garanția lui Becker era un milion, la Federer s-au făcut două milioane! Porsche, în loc să dea o garanție la toată treaba asta, spune: ‘Domne, dacă sunteți în primele 10, aveți dreptul să vă facem cadou câte un Porsche, în niște limite oarecum normale’.

Nu poți să îl iei cu roți de aur sau cu nu știu ce! Deci toate fetele astea care au fost în Top 10 atâția ani de fiecare dată au primit câte un Porsche! Din câte știu eu, Simona nu a vândut niciunul, le are pe toate! Ba avea și în muzeu unul sau două. Cred că e mult mai inteligent sistemul ăsta al Porsche, decât să plătești pe una sau pe alta la un turneu din ăsta WTA 500”, a declarat Ion Țiriac.

Pe ce a dat miliardarul 280.000 de euro?

Luna octombrie aduce un nou exponat in galeria Tiriac Collection: un Mercedes-Benz AMG GT Black Series produs in anul 2021, model super-sport considerat a fi cel mai puternic AMG creat vreodata, conform unui comunicat.

Publicul larg va avea insa posibilitatea de a viziona supercarul in avans intrarii sale oficiale in galeria de la Otopeni, considerand faptul ca acesta va fi expus in premiera, in perioada 24-30 septembrie, in cadrul Pop-Up Store-ului Mercedes-Benz organizat in Piata Victoriei din Bucuresti.

Sursă foto: evz.ro