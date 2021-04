Secretele bine păstrate ale lui DINU PATRICIU. Cine a moștenit, de fapt, averea miliardarului

Dinu Patriciu, pe numele lui adevărat Dan Costache Patriciu, s-a născut în ziua de 3 august 1950 la București, în familia unui cunoscut petrolist din perioada interbelică. De aici, probabil, a moștenit și Dinu Patriciu apetitul și cunoștințele pentru afacerile din domeniul petrolier, cel care l-a și îmbogățit ulterior prin vânzarea companiei Rompetrol. Tatăl său, Valeriu Patriciu, a fost inginer în mine, doctor în geologie, geofizică și mineralogie și a lucrat ca geolog-șef, începând din anul 1935, în Societatea Astra Română (societate română cu capital anglo-olandez), o sucursală a trustului petrolier Royal Dutch Shell Co. Ulterior, a fost anchetat de către Parchetul Militar din România în scandalul “sondelor deviate”, care a făcut valuri timp de doi ani în presa vremii. În acea vreme, Inspectoratul Minier societatea că exploatează petrol din zone proprietate a statului, cu sonde deviate. Altfel spus, tatăl miliardarului Dinu Patriciu a fost acuzat că fura petrol de la stat prin conducte paralele. „Așa este, tata a fost petrolist. În momentul în care am luat decizia rațională de a trece spre petrol, de a mă îndrepta spre domeniul energiei, evident că a jucat un rol și copilăria în care auzeam despre mișcări tectonice, sinclinale… și așa mai departe. Dar probabil că exista și un destin,” avea să povestească, mai târziu, Dinu Patriciu.

Totuși, primii bani pe care i-a făcut Patriciu în capitalism nu au fost din petrol, ci din arhitectură, lucru pe care l-a istorisit chiar el: “In februarie’ 90 am creat prima companie privata din Romania, cu un numar de inregistrare de vreo 7 de zero si un 1 la coada. Alpha se chema, din acelasi motiv. Era un birou de arhitectura, evident, si asa am inceput sa castig primii bani.” În afacerile cu petrol, Dinu Patriciu a intrat destul de târziu, acestea având o legătură directă cu relațiile din sfera politică.

„Primul milion de dolari l-am obținut din proiectare de arhitectură și dezvoltare imobiliară. Fără legătură cu petrolul. Chestia cu “primul milion de dolari” e un basm, dar e un basm bazat pe realitate. Realitatea este că într-adevăr cu greu faci primul milion, cu greu faci primele zece, și după aia încep să se acumuleze mult mai ușor deoarece capitalismul se bazează pe un vechi proverb românesc – “Ban la ban trage”. Nu e deloc liric, așa e realitatea,” avea să-și amintească miliardarul, care a fost inclus pentru prima dată într-un top al bogaților în anul 1996, de către agenția de presă Reuters.