România are „o mare şansă” pentru a crea soluţii inovatoare care să fie ulterior exportate, a declarat, vineri, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, la Black Sea and Balkans Security Forum.

„Consider că avem o mare şansă ca ţară, prin prisma talentelor pe care România le are, să fim un exemplu pentru alţii şi să nu mai fim doar importatori de tehnologie (…) dar să generăm la noi în ţară, inovare care să dea apoi un exemplu lumii, să poată fi exportată şi să schimbe omenirea şi să poarte pe ea tricolorul. Acesta este visul meu”, a spus Burduja.

Nu avem strategie în domeniul AI

El a amintit decizia Consiliului Superior de Apărare a Ţării de la finalul anului trecut, care instituie un comitet interministerial pentru strategia naţională în domeniul Inteligenţei Artificiale.

„România este, cred, ultima ţară UE care nu are o strategie naţională în domeniu”, a apreciat el, adăugând că în prezent a fost început un proiect european care va fi baza acestei strategii, despre care a mărturisit că speră că va fi adoptată până la finalul acestui an.

În acelaşi context, Burduja a adăugat că a fost operaţionalizat Comitetul Român de Inteligenţă Artificială, „care adună cele mai bune minţi pe care România le are în domeniu, în ţară şi în diaspora”.

Recomandare MCID: Prudență cu TikTok

În altă ordine de idei, MCID a recomandat prudență în ceea ce privește aplicația TikTok. ”În cadrul şedinţei Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică de astăzi, în calitate de organ consultativ aflat în coordonarea strategică a CSAT, ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, a prezentat un raport tehnic privind riscurile de securitate cibernetică asociate instalării şi utilizării aplicaţiei TikTok”, a anunţat MCID.

În urma analizei, au rezultat mai multe concluzii: conform Termenilor de utilizare, se permite aplicaţiei colectarea de informaţii de advertising direct de pe site-urile proprii prin integrarea unor utilitare de tip TikTok Advertising, precum TikTok Pixel;

– aplicaţia poate colecta un număr mare de informaţii despre dispozitivul utilizatorului, printre care: SSID Wifi, numărul de model al telefonului, seria cartelei SIM, IMEI, citire SMS, Adresa MAC a dispozitivului, număr de telefon, date GPS, detalii despre alte conturi conectate la dispozitiv, acces complet la Clipboard (ceea ce poate genera riscuri de securitate cibernetică deoarece o mare parte dintre dintre aplicaţiile Password Manager exploatează clipboard);

aplicaţia urmăreşte utilizatorii, chiar dacă aceştia au activată opţiunea Do Not Track;

aplicaţia colectează automat date precum modelul dispozitivului, sistemul de operare, modele şi ritmuri de apăsare a tastelor, IP, locaţie, conţinut urmărit, istoric căutări, caracteristici ale conţinutului postal, profiling de gen, vârstă etc;

– aplicaţia îşi rezervă dreptul de a partaja date cu autorităţi publice; aplicaţia colectează informaţii despre celelalte servicii şi aplicaţii ce sunt instalate pe dispozitiv;

– poate efectua depanare de la distanţă asupra aplicaţiei, inclusiv executarea de noi procese;

execută comenzi în Webview (poate duce la încărcarea de fişiere malware pe dispozitivul care găzduieşte aplicaţia);

– aplicaţia are un browser propriu încorporat cu funcţii Javascript iar orice date introduse pot fi monitorizate.