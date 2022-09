Drept urmare, Sebastian Burduja a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că este conștient de provocările care vor exista ocupând această funcție.

„Misiunea mea este să asigur funcţionarea administrativă a Ministerului Educaţiei pe perioada interimarului”, spune acesta pe pagina de socializare.

Mai mult decât atât, el spune că nicio reformă nu este simplă, în timp ce nicio schimbare nu este privită cu aceeași ochi de toată lumea.

„Dar toate acestea trebuie făcute, iar fără ‘România Educată’ nu poate exista România Viitorului. Diferenţa între un politician oarecare şi un om politic care are o şansă să scrie pagini de istorie stă într-un singur cuvânt: asumare”, a susţinut ministrul.

Sebastian Burduja i-a mulțumit fostului ministru al Educației pentru implicare

Nu în ultimul rând, în mesajul de pe Facebook, ministrul interimar îi mulțumește lui Sorin Cîmpeanu pentru implicarea de până acum.

„Am lucrat alături de Sorin Mihai Cîmpeanu în Guvern şi îi mulţumesc pentru implicare. L-am văzut de multe ori la treabă, inclusiv în nopţile de dinaintea examenelor naţionale. A pus suflet în ceea ce a făcut ca ministru, inclusiv în zecile de dezbateri ale legilor învăţământului, în toată ţara. A ţinut deschise şcolile în pandemie, a crescut semnificativ premiile pentru olimpici, iar în sectorul 1 a făcut ceea ce mulţi alţii nu şi-au asumat (iar unii şi-au arogat doar meritele): redeschiderea bazei Cireşarii pentru comunitate. Sorin Cîmpeanu este şi membru al PNL Sector 1 şi îi mulţumesc pentru colegialitate”, a mai scris Sebastian Burduja.

De asemenea, ministrul interimar al Educației a mai spus că PNL are resursele necesare pentru continuarea reformelor din educație.

„Sunt convins de asta. Până atunci, prioritatea mea este gestionarea cu răspundere a treburilor de la MCID şi Ministerul Educaţiei”, a mai susţinut ministrul.

Ministrul Sorin Cîmpeanu a anunțat, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că își dă demisia din fruntea ministerului pe care-l conduce. Acesta a mai spus că decizia îi aparține în totalitate.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine.

Mi-am început mandatul într-o criză sanitară fără precedent și am luptat pentru ca în toată acea perioadă elevii să meargă la școală cu prezență fizică. Am militat în mod constant și am asigurat cadrul legal pentru ca finanțarea educației să crească”, spunea acesta.