Sebastian Burduja i-a felicitat pe toți cei implicați pentru semnarea contractului. Potrivit informațiilor oferite de ministrul Energiei, este vorba despre un contract important cu două companii românești.

Prima este Electromontaj, lider de consorțiu, iar a doua este Butan, o companie din România cu capital privat. Este implicată și compania Končar din Croația.

„Mă bucur foarte mult că suntem astăzi aici şi vreau să vă felicit că ați reușit semnarea acestui contract, a şasea oară a fost cu noroc, deci a şasea licitație, iată, s-a atribuit și este un contract important cu două companii românești, dintre care una e lider de consorțiu, Electromontaj și Butan, am înțeles, plus Končar din Croația, de asemenea în avans, că știu că sărbătoriţi chestiunea asta vineri, aveți un an de la listarea Hidroelectrica, un moment foarte important era la începutul mandatului meu, compania s-a apreciat cam cu 10% de la momentul listării și a fost considerată cea mai de succes listare din lume dintre toate companiile, cel mai des succes IPO”, a declarat Burduja.