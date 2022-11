Se schimbă harta României?! „La Chișinău oamenii vorbesc pe strada că unirea e tot mai aproape ca niciodată”

Maestrul Ion Cristoiu a fost invitatul de miercuri, 30 noiembrie, din cadrul podcastului EVZ Play cu Turcescu, de pe canalul de YouTube EVZ Capital. În cadrul emisiunii, cei doi jurnaliști au vorbit despre mai multe subiecte importante, precum și despre Republica Moldova și problema unirii acestei țări cu România.

Jurnalistul Robert Turcescu spune că este intrigat cu privire la o chestiune despre care s-a vorbit într-unul dintre podcasturile de acum două săptămâni, fiind vorba despre unirea Republicii Moldova cu România.

”Sunt foarte intrigat în legătură cu o chestiune pe care ati prevazut-o acum 2 săptămâni într-un podcast, ați amintit despre Republica Moldova, ați spus ca o sa se discute din ce in ce mai mult ca se va discuta despre unirea cu Republica Moldova, și mă uit mai pe zilele trecute pe ziarul Timpul, ziar serios, vorbesc tot mai serios despre: La Chișinău oamenii vorbesc pe strada că unirea e tot mai aproape ca niciodată. Altă stire: vești proaste pentru Moscova, Rusia nu mai are majoritatea pentru a bloca un referendum pentru unire. Mi se pare că în momentul de față este o pierdere pentru ca noi nu mai suntem atenți”, a precizat acesta.

La rândul său, maestru Ion Cristoiu spune că sunt trei semne care trebuie adăugate, subliniind că 43% din moldoveni sunt pentru unirea celor două țări.

”S-au dus acolo de la USR și Ciolacu intenția lor este de a face filiale ale PSD și USR, după asta a început si va accentua după Schengen, campania de luare a cetățeniei moldovenești în România, nu întâmplator TFL-iști vor lua cetățenie, însă premisa temelia pe care stat raționamentul meu, profeția mea este că Războiul din Ucraina este echivalentul unui război mondial ca schimbări politice în lume și mai ales în Europa , este un război care se prelungește pare fără sfârșit, clar ca nu are acum sa se încheie, el s-ar încheia foarte simplu dacă Ucraina n-avea ajutor.

Gândiți-vă la un batalion care este tot timpul împrospătat. Este clar câtă vreme la Moscova nu se întâmpla nimic, acest război se lungește a schimbat 2 lucruri radical a schimbat iluzia sau credința ca nu se pot modifica granițele, din acest punct de vedere tresă fim atenți la Ardeal, schimbarea granițelor de către Rusia, Gândiți-vă in vremurile noastre o țară a luat 20% din altă țară, iată că s-a modificat o frontieră, asta a creat premisele unor mari modificări la nivel de Europa, adică nu se mai miră nimeni, Dacă cineva ar pune problema în Ardeal sau Moldova, ar zice e normal, in al doilea rând că Războiul a împins in planul doi hachițele bruxelleze, aprecierea unei țări nu mai depinde de situația internă.

Uitati-vă la noi, sa nu-mi spuneți ca justiția a mers mai bine ca anul trecut. Si nu în ultimul rând, punctul vulnerabil în Europa este Republica Moldova nu Ucraina. Zelenski face în fiecare seara cate un podcast.

Moldova la ora actuală din mai multe motive, Occidentul până la acest război neglijând Moldova, si asumat protecția Moldovei fără tratate, acum se pariază pe Moldova, războiul ruso occident nu mai este prin Rusia-Ucraina, ci Rusia-Moldova, acuma să-i faci sâc lui Putin cu Ucraina nu mai este de actualitate, ci cu Moldova.

Uitați-vă si la președinte a ezitat ca constituția zice sa ramai neutru, încetul cu încetul mai ales după vizita lui Helvig, ea se apropie de Zelenski ca anti rusism un lucru extraordinar ca este o țară rusofonă și atunci problema protejării Moldovei devine tot mai costisitoare pentru occident. Maia Sandu este un fel Monica Macovei a Moldovei. Ea a pornit o campanie împotriva mogulilor”, spune acesta.

Nu se poate vorbi despre performanță politică

Jurnalistul Robert Turcescu spune că ”nici ea, nici Gavrilita, nu putem vorbi de performanta politică, economică administrativă, este clar că au îndreptat Moldova spre UE, dar chestia asta n-o pot face doar prin vorbe, economic, dacă n ai susținere o să te prăbușești”.

”Eu adaug, ca are acea si muceala în politică ca Macovei. Moldova, din punct de vedere al jefuirii avuției naționale de oligarhi, este cum era Rusia dupa Elțin, Putin a găsit o Rusie împărțită. Ați auzit pentru postul de secretar general NATO o doamna, Christine Friedland, ministrul de Externe al Canadei. Este autoarea unei cărți celebre: Chilipirul Secolului, este vorba de cum au împărțit toți banditii Rusia, este important că asistăm la o manipulare. A venit Putin i-au trebuit 10 ani sa scape de ei, Hodoronski, care acum e mare comentator anti-Putin, era un bandit erau din rangul ală KGB. El a luat petrolul gazele, avea un imperiu mediatic și mulți din ei au fugit. Ei acum sunt folosiți de presa occidentală ca mari democrați, dar apropo de Maia Sandu, ea și-a făcut un partid de doi lei PAS e un fel de USR. Și Putin a făcut acest proces, oligarhii despre care se vorbește acum nu sunt oligarhi, KGB le-a dat o avere. Acolo, în Kuban, când era vorba de a se ridica nu știu ce uriaș monument, suna Putin mâine dimineață și imediat face ala o fundație. În plus economicește, s-a orientat…Moldovenii lucrează foarte mult la Moscova, nu știu dacă v-am zis, moscoviții erau cum erau parizienii cu cei veniți din România, adică în piețe nu mai lucrează rusoaice lucrează moldovence. Realitatea ruseasca seamănă foarte mult cu cea de la noi de la ei. În aceste condiții fiecare zi care trece încarcă nota occidentală. Singurul instrument prin care poți să rezolvi Moldova este unirea cu România.

Robert Turcescu a mai spus că planul pentru unirea României cu Moldova este până la Nistru, fără Transnistria.

”Eu timp de 30 de ani am susținut ca este imposibilă unirea, occidentul nu va vrea o Românie mare, dar la ora actuala unirea s-ar face ca sa ne dea nouă cartoful fierbinte, imaginați-vă de cate probleme ar scapă occidentul, problemele economice ar trebui sa le rezolvăm noi, problemele cu granița noi”, a mai spus Ion Cristoiu.

”Ce președinte nu și-ar dori să fie cel care a reușit să întregească România luând Moldova”, a întrebat Robert Turcescu, iar Ion Cristoiu a răspuns ”gândiți-vă la raționamentul acesta , rezolva o mare problema, cum o rezolva dacă nu unesti, cat o sa mai dai energie, la un moment dat nu va mai fi, una este să fie cu noi uniți”.

Motivul pentru care Viktor Orban nu poate lua Ardealul de același model

”Adică faci unirea cu România, există varianta astra, ambele state vor dar n-ai putea să ai o problemă atunci și cu Ardealul, nu putea și Orban să facă treaba asta cu Ardealul?”, a fost întrebarea jurnalistului Robert Turcescu, iar maestru Ion Cristoiu a precizat că nu se pune problema de așa ceva deoarece Viktor Orban nu se află în grațiile Occidentului.

”Ați văzut ca în chestiunea Ardealului eu nu reacționez cum reacționează mulți suveraniști, o modificare de frontiera cum este Ardealul nu se face decât cu girul marilor puteri. Ardealul a fost cedat pentru că noi am avut parteneriat strategic cu Germania. Carol al II-lea a renunțat la protecția Angliei și Franței și a pus un guvern filogerman. Hitler a spus î”n spațiul meu avem trei țări care nu se înțeleg – noi Bulgaria pe Cadrilater, noi cu Ungaria pe Ardeal. Puțină lume știe ca ungurii au avansat teza că au nevoie de o parte din Ardeal.

Imaginea europeană era așa, două tari se bat acolo dar sunt în ograda Germaniei, au fost negocieri, cedarea Ardealului, a fost logică. Protectorul nostru și al Ungariei, Bulgariei, dacă noi nu eram cu Germania nu era dictatul de la Viena, s-au făcut negocieri care nu au ieșit era normal și atunci Hitler cu Italia au propus, impunem noi, veniți la Viena.

La Viena n-a fost dictat că noi am fost de acord ca ei să arbitreze, este foarte important, în prima zi a fost chemată delegația noastră, nemții au zis ca au nevoie de acordul nostru să hotărască nemții, am fost de acord și noi și Ungaria, dar ei nu ne-au spus în ce consta.

Noi am crezut ca va fi în favoarea noastră, a doua zi după ce au obținut de la noi aprobarea ca ei sa hotărască, le-au arătat harta și atunci noi n-am mai putut sa dăm înapoi, noi ne-am dus la arbitru. Ungurii nu ne-au cucerit militărește. Așa și acum la ora actuala noi avem un noroc, Germania se numește UE. Nu putem repeta un dictat de la Viena pt că acum noi suntem in situatia Ungariei de atunci. Noi suntem băieții buni ai occidentului pentru că acolo ne-am dus târziu sub aripa lui Hitler, acum nu, arbitrul ține cu noi.

Problema se pune pentru rezolvarea problemei Moldovei care se îndreaptă spre haos. Este mult mai complicat decât Ucraina, acolo Zelenksi stăpânește, s-au infiltrat și occidentalii”, a precizat acesta.