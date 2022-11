Există viață după Cotroceni pentru Iohannis?! Ion Cristoiu: „O să-l extragă băieții!”

Însă va exista un loc călduț în Europa și pentru Klaus Iohannis, s-a arătat convins Ion Cristoiu, în podcastul EVZ Capital Cristache & Cristoiu.

„Există expresia aia în serviciile americane, extragere. O să-l extragă băieții și o să-i dea un post pe undeva, ca să nu putem să-l atingem. Sunt aproape sigur. La câte a făcut el pentru puterile garante, e imposibil să nu-i dea lui un post. Poate nu Secretar General NATO, dar un post care să-i asigure imunitatea și posibilitate de a-i duce hârtiile mai departe. Pentru că problema la el nu va fi de hăituire, ci să fie cât de cât om. Va trebui să-și care singur servieta. Eu cred că i se va aranja.”, e de părere jurnalistul.

Klaus Iohannis – 14% încredere?!

De asemenea, Ionuț Cristache a subliniat că președintele României a „construit an de an, un zid și mai mare între el și societate”, în loc să dărâme ziduri.

„N-am mai avut genul ăsta de apucături la un președinte până acum. Un om care, mai ales în ritmul ăsta, în care e planeta, în loc să dărâme ziduri, Iohannis a construit an de an, un zid și mai mare între el și societate. Fie că vorbim de zorzoane, de protocoale, lucruri nefirești, de naveta săptămânală, la doamna acasă, la Sibiu. De lipsa interviurilor, lipsa reacției publice, lipsa explicațiilor, lipsa transparetizării cheltuirii banului public când vine vorba de orice în materie de răsfăț, de viață, de deplasare în raport cu funcția, cum de nimeni nu reacționează, nimeni nu zice nimic. Achizițiile alea demente ale SPP-ului, cu costumele de nu știu câte mii de euro de schi, cu tot felul de device-uri pentru vila de la Neptun, vara…”, a arătat Ionuț Cristache.

Totodată, Klaus Iohannis ar putea ajunge să scadă și mai mult în sondaje până la sfârșitul lui 2023, spune Ion Cristoiu.

„În primul rând, cred că el plătește pentru că are 14% în sondaje, care este deja demisionat din această funcție. 14% și mai are doi ani? Păi înseamnă că la sfârșitul lui 2023 are sub 0. O chestie unică, va avea -4% încredere!”, preconizează Ion Cristoiu.