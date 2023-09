Ministrul dezvoltării, Adrian Veştea, este un adevărat adept al reorganizării administrativ-teritoriale a României. El a explicat pe scurt ce ar presupune crearea cadrului legal pentru ca acest demers să fie posibil.

Adrian Veştea își argumentează preferința pentru reorganizare bazându-se pe experiența ca preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.

„Sunt adeptul reorganizării administrativ-teritoriale, chiar dacă de multe ori nu am fost pe placul multor colegi care sunt în administraţia publică locală sau judeţeană.

După cum bine ştiţi, o perioadă de trei ani de zile am fost preşedintele Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, am avut experienţă şi ca primar timp de 12 ani, şapte ani de zile am fost preşedintele Consiliului Judeţean Braşov”, susține Veștea.