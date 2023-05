Evenimentul este organizat de Ziarul News în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA și reprezintă un prilej de conștientizare la nivel individual și antreprenorial a nevoii de educație financiară într-o economie aflată într-o dinamică continuă, contribuind la susținerea afacerilor de succes și o mai mare satisfacție pentru toți cei implicați.

“Educația financiară este importantă pentru dezvoltarea economică, deoarece ajută antreprenorii să înțeleagă și să ia decizii financiare inspirate. Aceasta poate duce la o creștere mai rapidă și mai sustenabilă a afacerilor, mai puține eșecuri și o mai mare satisfacție pentru clienți și angajați.

De asemenea, educația financiară poate contribui la creșterea accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, care sunt considerate motorul creșterii economice. Dacă antreprenorii înțeleg cum să își gestioneze eficient finanțele, este foarte probabil să obțină finanțarea necesară pentru a-și dezvolta afacerile”, a declarat Andreea NEGRU, Fondatoare ADAA.

Conferința “Educație financiară pentru dezvoltarea economică și creșterea afacerilor” se bucură de parteneriatul cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, sub patronajul Consiliului Județean Brașov și are loc la Biblioteca Județeană „George Barițiu”.

În deschiderea oficială vor fi prezenți Bogdan DUMEA, secretar de stat Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Anca DRAGU, fost ministru de finanțe și senatoare a României, Adrian VESTEA, președinte Consiliul Județean Brașov, Cosmin ROȘIA, director general Camera de Comerț și Industrie Brașov. Evenimentul va fi moderat de Andreea NEGRU, președinte fondator ADAA. Dezbaterile vor avea ca protagoniști reprezentanți din instituții de stat, antreprenori, mediul academic și asociativ.

Partenerii evenimentului sunt: Consiliul Județean Brașov, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Exim Banca Românească, Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri, Academia de Studii Economice București, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, CNTEE Transelectrica SA, TRANSGAZ, SNGN ROMGAZ SA, DO Security, Groupama, HORA, Think Tank 360 și Asociația Studenților în Economie, Afaceri și Comunicare.

Partenerii media: KLARMEDIA, MANPRES, NINE O’CLOCK, Adevarul.ro, Ziarul Bursa, EM360, Newsweek, CAPITAL, Club Economic, infofinanciar.ro, The Diplomat, Money.ro, Clubantreprenor.ro, ECONOMISTUL, Transilvania Business, Grupul Iubim Brașovul, Stefan Ovidiu Fotograf, NEWS ONE, InvestEnergy, Focus Energetic, Energy Industry Review, Energy Center, Jurnal de Dâmbovița, Ultima Oră.