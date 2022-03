Un euro a ajuns să fie tranzacționat cu 5,2 lei la exchange. În acest context, mai multe bănci din România au analizat situația și au venit cu recomandări pentru români. Simultan, sursele dcnews.ro arată că „că nu mai sunt lichidități, toată lumea cere euro, nimeni nu dă și toți care aveau banii în euro își scot lichidități, băncile au rămas fără euro”.

„În ultimele zile am înregistrat o creștere a cererii de numerar, însă situația este sub control. Ne-am asigurat din timp că avem lichiditățile necesare și am discutat cu partenerii noștri în alimentarea ATM-urilor într-un ritm accelerat, monitorizând tot timpul situația din teren. Desigur, au putut exista întârzieri în alimentare din motive obiective ce țin de traseul mașinilor blindate, însă nu există probleme cu disponibilul de numerar nici în euro, nici în lei. Recomandăm clienților să folosească la fel ca până acum cardurile pentru plăți și să nu scoată de la ATM mai mult decât au nevoie în mod normal”, a transmis ING, potrivit sursei menționate.

„Toate unitățile CEC Bank sunt alimentate constant cu numerar – atât cu lei, cât și cu valută și nu există restricții la realizarea de operațiuni. Dorim să asigurăm publicul că banii lor sunt în siguranță și că CEC Bank are o poziție financiară solidă și un indicator de lichiditate de 200%, dublu față de cerințele legale. Clienții au acces oricând la propriile disponibilități, iar pentru retragerea de sume mari este recomandată programarea în prealabil, regulă care se aplică de mulți ani. Recomandăm clienților ca în această perioadă, să evite să ia decizii sub impulsul momentului și să ia în calcul și riscurile de pierdere a dobânzilor și riscurile asociate păstrării unor sume mari în numerar”, a informat un oficial al CEC Bank.

Update: BCR a revenit cu următoarea precizare

”Volumul de retrageri de numerar este unul normal pentru această perioadă și toate ATM-urile noastre dispun de lichidități suficiente. BCR s-a pregătit pentru susținerea de cash suplimentar pentru zonele de la granița României cu Ucraina, acolo unde există prezență teritorială locală – Siret, Tulcea, Sighet. Pe parcursul ultimelor patru zile, echipe suplimentare au acționat pentru a asigura alimentarea bancomatelor, astfel încât zona de ATM-uri să fie complet funcțională, 24/7. Până în prezent, la terminalele băncii au avut loc peste 13.000 de tranzacții realizate de cetățenii ucrainieni, în valoare de 900.000 lei. Dintre acestea, 500 au fost retrageri de la bancomate. Nu previzionăm niciun fel de dificultăți din punct de vedere al lichidităților, iar echipele noastre monitorizează atent situația, pentru a preîntâmpina orice situații neprevăzute. Mai mult, previziunile noastre pentru cursul de schimb rămân stabile. Conflictul militar va avea un impact limitat asupra monedei naționale, semnificativ mai mic decât asupra altor monede din regiune. Leul se va deprecia în acelaşi ritm ca şi până acum, cu o valoare sub 2% faţă de anul precedent. Recomandarea noastră pentru cetățenii din Ucraina este să utilizeze cardurile în tranzacții pentru a preîntâmpina orice problemă lingvistică”.