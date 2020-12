Mai exact, într-un raport transmis Parlamentului European, Comisia Europeană vine cu o serie de noi recomandări privind activitatea şcolară în pandemie.

Potrivit raportului, statele membre trebuie să ia în calcul prelungirea vacanțelor sau continuarea învățământului online. Totodată, documentul mai subliniează faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă există riscuri mai mari de infectare în rândul elevilor, virusul putând fi transmis foarte ușor la școală odată cu realuare cursurilor.

„Pentru a reduce riscul de transmitere a coronavirusului în perioada de după sărbători, statele membre ar trebui să aibă în vederea prelungirea vacanţelor sau introducerea unei perioade de învăţământ online. Astfel, dacă vor fi elevi care se vor infecta, nu vor aduce virusul în şcoli.

În astfel de cazuri, este important să fie specificată o dată cu câteva zile înainte de începutul şcolii, dată la care familiile cu copii să se întoarcă acasă şi să evite interacţiunile sociale cu alte persoane”, a transmis Comisia.

Ce spune Ludovic Orban

Premierul României, Ludovic Orban a vorbit despre motivul pentru care Guvernul a ales închiderea școlilor, deși în alte țări din Europa școlile sunt în continuare deschise, în ciuda numărului mari de infectări.

„Multe state au spus, inițial, ca nu închid școlile și, până la urmă, le-au închis. Am luat decizia de a suspenda cursurile pentru că a existat o tendință de creștere a numărului de cazuri, care era îngrijorătoare. Au fost estimări că vom ajunge la 30.000 de cazuri pe zi, altele la 50.000 de cazuri pe zi. A fost o perioada de aproximativ zece zile în care am observat aceste lucruri. Atunci, am luat aceste decizii, nepopulare, ce-i drept.

Vă reamintesc că cei care ne-au atacat pentru decizia de a deschide școlile ne-au atacat și pentru decizia de suspendare a cursurilor. Am luat decizia de suspendare nu din cauza a ceea ce se întâmplă în școală, pentru că datorită măsurilor sanitare luate nu a crescut rata de infectare. Probabilitatea de îmbolnăvire era destul de mica în clasa pentru ca, sub supravegherea cadrului didactic, copiii erau cu măști, respectau normele.”, a spus premierul României.

